Мутко: «Ростов» имеет шансы пройти МЮ по итогам выездной игры

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В четверг «Ростов» дома сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Ростов» — молодцы. Жозе Моуринью (главный тренер МЮ) критиковал поле, где-то оно не давало и «Ростову» играть быстро. Погба стоит €100 млн, а Гацкан его «съел». Можем, когда хотим, — сказал Мутко.

«Воля, характер — все было, — продолжил вице-премьер РФ. — Большая игра была. “Ростов” был настроен, поддержка была хорошая. Думаю, на выезде у команды есть шансы».

Ответная игра между клубами пройдет 16 марта в Манчестере.