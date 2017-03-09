Мутко: «Ростов» имеет шансы пройти МЮ по итогам выездной игры
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 марта. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Российский футбольный клуб «Ростов» имеет шансы пройти английский «Манчестер Юнайтед» по сумме двух матчей и выйти в ¼ финала Лиги Европы. Такое мнение журналистам высказал вице-премьер РФ, глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
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В четверг «Ростов» дома сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
«Ростов» — молодцы. Жозе Моуринью (главный тренер МЮ) критиковал поле,
«Воля, характер — все было, — продолжил
Ответная игра между клубами пройдет 16 марта в Манчестере.
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