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9 марта 2017, 23:17 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Копенгаген» дома обыграл «Аякс», «Андерлехт» победил на выезде АПОЭЛ

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Копенгаген» на своём поле принимал «Аякс».

Встреча проходила на стадионе «Паркен» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Расмус Фальк и Андреас Корнелиус, а за «Аякс» отличился Каспер Дольберг.

В другом матче дня, который проходил параллельно, обидчик «Зенита» в предыдущей стадии турнира «Андерлехт» на выезде обыграл кипрский клуб АПОЭЛ со счётом 1:0 благодаря голу Николае Станчу.

Ответные матчи в этих парах запланированы на 16 марта.

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