«Копенгаген» дома обыграл «Аякс», «Андерлехт» победил на выезде АПОЭЛ

Встреча проходила на стадионе «Паркен» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Расмус Фальк и Андреас Корнелиус, а за «Аякс» отличился Каспер Дольберг.



В другом матче дня, который проходил параллельно, обидчик «Зенита» в предыдущей стадии турнира «Андерлехт» на выезде обыграл кипрский клуб АПОЭЛ со счётом 1:0 благодаря голу Николае Станчу.



Ответные матчи в этих парах запланированы на 16 марта.