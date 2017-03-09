Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/29024982/
9 марта 2017, 23:11 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Настоящие мужики! «Ростов» играет вничью с МЮ

Рассказывать о таком матче нельзя обычным перечислением событий на поле, рассказ уместится в четыре слова. «Ростов». Опять. Сделал. Это.

Рассказывать о таком матче нельзя обычным перечислением событий на поле рассказ уместится в четыре слова. Ростов. Опять. Сделал. Это. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Самое важное в истории «Ростова», который устраивает охоту за головами в российском футболе, побеждает «Баварию» и привозит своим болельщикам Моуринью с Ибрагимовичем — даже не чудо Курбана Бердыева, достигнутое через кропотливую работу. Даже не Тимофей Калачёв, подающий с фланга, как Халк, в свои 35, и даже не Владимир Гранат, перезапустивший карьеру в «Ростове», будучи списанным отовсюду. Важно, что маленькая русская команда учит нас, как обычный город может заболеть футболом.

Год назад это казалось фантасмагорией. На территории вокруг стадиона приятный, зелёный Ростов-на-Дону с симпатичной набережной превращался в советский райцентр — ворота стадиона сковывали наручниками, тренерам приходилось садиться на ржавые скамейки запасных, болельщикам — переживать атаку с голубиных гнёзд. Несовершенная билетная система, спекулянты, грязь вокруг стадиона, выцветшие флаги с Борисом Ротенбергом — всё это было в Ростове и в день, когда наш корреспондент Дмитрий Егоров привозил жёсткий материал, который вы точно видели, и спустя полгода, когда в город приезжал «Аякс».

Сейчас футбольный Ростов-на-Дону другой. Хорошо, газон там похож на плохой пляж, а с билетной системой по-прежнему беда, однако сотни болельщиков приходят к воротам резервного стадиона, чтобы одним глазком увидеть тренировку «Манчестер Юнайтед». В городе в цвета «Ростова» и «МЮ» раскрашивают скамейки. Английским фанатам, напуганным материалами с ВВС, вручали тёплые пледы, английским журналистам, пугавшимся от своих же репортажей — показали новый стадион на берегу Дона. Да даже флажки перед входом на стадион поменяли!

А болельщики «Ростова», которые два года назад заливались слезами от матчей со счетами 0:5, 0:6 и 3:7, встречают команду антуражной сине-жёлтой мозаикой со словом «Мужики».
Вместе с эволюцией города эволюционирует сам «Ростов», и для этого даже не нужны изменения в составе и тактике донской команды — достаточно понять план Жозе Моуринью на игру. Португальский прагматик подстроил игру под «Ростов»: Моуринью выставил ту же схему 3−5−2, чтобы создать численное преимущество сзади против двух нападающих, и отправил самого мозговитого защитника «Юнайтед» Дейли Блинда против Тимофея Калачёва, выдавшего мощный старт весны. Моуринью подстраивается под «Ростов». Этого мало?!

Вот и футбол был такой, как нынешний «Ростов». Мужицкий. Вылетающая из-под ног трава, примитивный, но по-своему притягательный волейбол с перекидыванием мяча от одних до других, локти, плечи, стыки. Генрих Мхитарян в таком кипящем котле невольно вырубил из игры Граната, а потом локтем вправил челюсть Кудряшову. Ибрагимович бился с Александром Гацканом, будто напротив него Тайрон Мингз, топтавшийся по голове Златана на прошлых выходных — то Гацкан вырывает мяч из его ног кровожадным подкатом, то они встречаются агрессивными взглядами на угловом.

Неизвестно, кому такой футбол был выгоднее — прагматику Бердыеву или прагматику Моуринью. Такой футбол тяжело смотреть, про него тяжело писать. Но для «Ростова» он тем и хорош — ростовские мужики приучили, что умеют перетерпеть, поймать, перемолоть любого. Даже «Манчестер Юнайтед», где смешанный состав тоже набит звёздами.

Логика торжествует, что главным героем такого мужицкого футбола, в который «Ростов» и «Юнайтед» повязали друг друга, стал Александр Бухаров. Для англичан, знакомых с Сердаром Азмуном по нарезкам и трансферным слухам, отсутствие Азмуна в старте — дикость, но Бухаров, рвавший всех подряд уже на сборах, заслужил своё место в составе. «Ростов» использовал Бухарова, как традиционного таргетмена, закидывал мяч то на Александра, то на Дмитрия Полоза, чтобы уже Полоз закидывал на Бухарова. Расчёт на верховые передачи сработал — Калачёв однажды освободился от опеки Блинда, сместившись в центр, подал к линии штрафной, а Бухаров открылся, принял мяч на грудь и точно пробил, будто сейчас на дворе 2009-й, Александр играет в Казани и забивает в каждом втором матче.

Мы повторяемся в который раз за европейский поход «Ростова», но для нашего футбола, где стыдливые договорняки, мутные схемы и еврокубковые провалы стали нормой, «Ростов» — чудо, сделанное невероятной работой и настоящим закалённым характером. Мужик Никита Медведев, вытащенный «Ростовом» из ижевского «Зенита», защищает ворота жёлто-синих так, будто Сослан Джанаев вовсе не травмирован, а просто надел чужой свитер. Мужик Тимофей Калачёв делает голевую передачу в 35, а потом обменивается жестами с Жозе Моуринью, предлагая португальцу замолчать. Мужик Фёдор Кудряшов уходит во время матча на неудобную позицию, но уверенно перестраивается. Мужик Александр Гацкан хватает очередную карточку, но потом выключает режим Винни Джонса и спокойно делает своё дело. Вся команда мужиков играет на равных с «Манчестер Юнайтед», заставляет отбиваться перед финальным свистком, а Сесар Навас — главный среди мужиков — заводит тысячи ростовских болельщиков, чтобы попытаться додавить именитого соперника.

Как бы ни закончился матч в Манчестере, где не сыграют Гацкан и Калачёв, вы, ростовчане, всё равно настоящие мужики. Вы допустили два удара в створ против команды Ибрагимовича, Погба и Мхитаряна. Вы привезли в Ростов-на-Дону третий топ-клуб за один сезон. Вы заразили свой город футболом. И вы заставили снова вами восхищаться.

Вашим характером просто нельзя не восхищаться.

9.03.2017 21:00 плей-офф: 1/8 финала Олимп-2
Ростов 1:1 Манчестер Юнайтед
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Иван Данильянц Жозе Моуринью
Голы
53′ Александр Бухаров (Т. Калачев) 11
22 Генрих Мхитарян (З. Ибрагимович, М. Феллаини) 35′
Составы
Никита Медведев 77
73′ Тимофей Калачев 2
Миха Мевля 23
Федор Кудряшов 30
Гонсалес Сесар Навас 44
59′ Кристиан Нобоа 16
25′ Александр Гацкан (к) 84
Александр Ерохин 89
Дмитрий Полоз 7
18′ Владимир Гранат 4
Денис Терентьев 5
44′ 74′ Александр Бухаров 11
Сердар Азмун 20
20 Серхио Ромеро
5 Маркос Рохо
4 Фил Джоунс
12 Крис Смоллинг (к)
18 Эшли Янг
27 Маруан Феллаини
9 Златан Ибрагимович
6 Поль Погба
17 Дэйли Блинд 90′
25 Антонио Валенсия
22 Генрих Мхитарян 67′ 21′
11 Антони Марсьяль
21 Андер Агуэра Эррера 90′ 78′
16 Майкл Кэррик
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 2
9 Удары (всего) 10
5 Удары в створ 3
2 Угловые 4
18 Фолы 20
3 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Феликс Цвайер (Германия)
Боковой судья Марко Фриц (Германия)
Боковой судья Торстен Шиффнер (Германия)
Боковой судья Марко Ахмюллер (Германия)
Боковой судья Патрик Иттрих (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Юнайтед
Новости Матчи Состав Статистика
Ростов
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Мутко: «Ростов» имеет шансы пройти МЮ по итогам выездной игры

Мутко: «Ростов» имеет шансы пройти МЮ по итогам выездной игры

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 марта. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Российский футбольный клуб «Ростов» имеет шансы пройти английский «Манчестер Юнайтед» по сумме двух матчей и выйти в ¼ финала Лиги Европы. Такое мнение журналистам высказал вице-премьер РФ, глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»