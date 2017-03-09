Настоящие мужики! «Ростов» играет вничью с МЮ

Самое важное в истории «Ростова», который устраивает охоту за головами в российском футболе, побеждает «Баварию» и привозит своим болельщикам Моуринью с Ибрагимовичем — даже не чудо Курбана Бердыева, достигнутое через кропотливую работу. Даже не Тимофей Калачёв, подающий с фланга, как Халк, в свои 35, и даже не Владимир Гранат, перезапустивший карьеру в «Ростове», будучи списанным отовсюду. Важно, что маленькая русская команда учит нас, как обычный город может заболеть футболом.

Год назад это казалось фантасмагорией. На территории вокруг стадиона приятный, зелёный Ростов-на-Дону с симпатичной набережной превращался в советский райцентр — ворота стадиона сковывали наручниками, тренерам приходилось садиться на ржавые скамейки запасных, болельщикам — переживать атаку с голубиных гнёзд. Несовершенная билетная система, спекулянты, грязь вокруг стадиона, выцветшие флаги с Борисом Ротенбергом — всё это было в Ростове и в день, когда наш корреспондент Дмитрий Егоров привозил жёсткий материал, который вы точно видели, и спустя полгода, когда в город приезжал «Аякс».

Сейчас футбольный Ростов-на-Дону другой. Хорошо, газон там похож на плохой пляж, а с билетной системой по-прежнему беда, однако сотни болельщиков приходят к воротам резервного стадиона, чтобы одним глазком увидеть тренировку «Манчестер Юнайтед». В городе в цвета «Ростова» и «МЮ» раскрашивают скамейки. Английским фанатам, напуганным материалами с ВВС, вручали тёплые пледы, английским журналистам, пугавшимся от своих же репортажей — показали новый стадион на берегу Дона. Да даже флажки перед входом на стадион поменяли!



А болельщики «Ростова», которые два года назад заливались слезами от матчей со счетами 0:5, 0:6 и 3:7, встречают команду антуражной сине-жёлтой мозаикой со словом «Мужики».

Вместе с эволюцией города эволюционирует сам «Ростов», и для этого даже не нужны изменения в составе и тактике донской команды — достаточно понять план Жозе Моуринью на игру. Португальский прагматик подстроил игру под «Ростов»: Моуринью выставил ту же схему 3−5−2, чтобы создать численное преимущество сзади против двух нападающих, и отправил самого мозговитого защитника «Юнайтед» Дейли Блинда против Тимофея Калачёва, выдавшего мощный старт весны. Моуринью подстраивается под «Ростов». Этого мало?!



Вот и футбол был такой, как нынешний «Ростов». Мужицкий. Вылетающая из-под ног трава, примитивный, но по-своему притягательный волейбол с перекидыванием мяча от одних до других, локти, плечи, стыки. Генрих Мхитарян в таком кипящем котле невольно вырубил из игры Граната, а потом локтем вправил челюсть Кудряшову. Ибрагимович бился с Александром Гацканом, будто напротив него Тайрон Мингз, топтавшийся по голове Златана на прошлых выходных — то Гацкан вырывает мяч из его ног кровожадным подкатом, то они встречаются агрессивными взглядами на угловом.



Неизвестно, кому такой футбол был выгоднее — прагматику Бердыеву или прагматику Моуринью. Такой футбол тяжело смотреть, про него тяжело писать. Но для «Ростова» он тем и хорош — ростовские мужики приучили, что умеют перетерпеть, поймать, перемолоть любого. Даже «Манчестер Юнайтед», где смешанный состав тоже набит звёздами.



Логика торжествует, что главным героем такого мужицкого футбола, в который «Ростов» и «Юнайтед» повязали друг друга, стал Александр Бухаров. Для англичан, знакомых с Сердаром Азмуном по нарезкам и трансферным слухам, отсутствие Азмуна в старте — дикость, но Бухаров, рвавший всех подряд уже на сборах, заслужил своё место в составе. «Ростов» использовал Бухарова, как традиционного таргетмена, закидывал мяч то на Александра, то на Дмитрия Полоза, чтобы уже Полоз закидывал на Бухарова. Расчёт на верховые передачи сработал — Калачёв однажды освободился от опеки Блинда, сместившись в центр, подал к линии штрафной, а Бухаров открылся, принял мяч на грудь и точно пробил, будто сейчас на дворе 2009-й, Александр играет в Казани и забивает в каждом втором матче.



Мы повторяемся в который раз за европейский поход «Ростова», но для нашего футбола, где стыдливые договорняки, мутные схемы и еврокубковые провалы стали нормой, «Ростов» — чудо, сделанное невероятной работой и настоящим закалённым характером. Мужик Никита Медведев, вытащенный «Ростовом» из ижевского «Зенита», защищает ворота жёлто-синих так, будто Сослан Джанаев вовсе не травмирован, а просто надел чужой свитер. Мужик Тимофей Калачёв делает голевую передачу в 35, а потом обменивается жестами с Жозе Моуринью, предлагая португальцу замолчать. Мужик Фёдор Кудряшов уходит во время матча на неудобную позицию, но уверенно перестраивается. Мужик Александр Гацкан хватает очередную карточку, но потом выключает режим Винни Джонса и спокойно делает своё дело. Вся команда мужиков играет на равных с «Манчестер Юнайтед», заставляет отбиваться перед финальным свистком, а Сесар Навас — главный среди мужиков — заводит тысячи ростовских болельщиков, чтобы попытаться додавить именитого соперника.

