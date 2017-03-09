«Ростов» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед»
«Ростов» на своем поле в первом матче 1/8 финала Лиги Европы сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед».
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Счет в первом тайме открыл полузащитник «красных дьяволов» Генрих Мхитарян. После перерыва в составе хозяев отличился нападающий Александр Бухаров.
Ответная игра пройдет в Англии 16 марта.
Лига Европы.
1/8 финала.
Первый матч.
«РОСТОВ» (Россия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 1:1 (0:1).
Голы: Мхатарян, 35 (0:1). Бухаров, 53 (1:1).
|9.03.2017 21:00
|плей-офф: 1/8 финала
|Олимп-2
|Ростов
|1:1
|Манчестер Юнайтед
|Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
|Иван Данильянц
|Жозе Моуринью
Голы
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Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|2
|9
|Удары (всего)
|10
|5
|Удары в створ
|3
|2
|Угловые
|4
|18
|Фолы
|20
|3
|Офсайды
|4
Судьи
|Главный судья
|Феликс Цвайер (Германия)
|Боковой судья
|Марко Фриц (Германия)
|Боковой судья
|Торстен Шиффнер (Германия)
|Боковой судья
|Марко Ахмюллер (Германия)
|Боковой судья
|Патрик Иттрих (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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