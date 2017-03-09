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9 марта 2017, 22:55 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

«Ростов» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед»

«Ростов» на своем поле в первом матче 1/8 финала Лиги Европы сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед».

Ростов в первом матче 1/8 финала Лиги Европы сыграл вничью с МЮ. Увеличить
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Счет в первом тайме открыл полузащитник «красных дьяволов» Генрих Мхитарян. После перерыва в составе хозяев отличился нападающий Александр Бухаров.

Ответная игра пройдет в Англии 16 марта.

Лига Европы.

1/8 финала.

Первый матч.

«РОСТОВ» (Россия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 1:1 (0:1).

Голы: Мхатарян, 35 (0:1). Бухаров, 53 (1:1).

9.03.2017 21:00 плей-офф: 1/8 финала Олимп-2
Ростов 1:1 Манчестер Юнайтед
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Иван Данильянц Жозе Моуринью
Голы
53′ Александр Бухаров (Т. Калачев) 11
22 Генрих Мхитарян (З. Ибрагимович, М. Феллаини) 35′
Составы
Никита Медведев 77
73′ Тимофей Калачев 2
Миха Мевля 23
Федор Кудряшов 30
Гонсалес Сесар Навас 44
59′ Кристиан Нобоа 16
25′ Александр Гацкан (к) 84
Александр Ерохин 89
Дмитрий Полоз 7
18′ Владимир Гранат 4
Денис Терентьев 5
44′ 74′ Александр Бухаров 11
Сердар Азмун 20
20 Серхио Ромеро
5 Маркос Рохо
4 Фил Джоунс
12 Крис Смоллинг (к)
18 Эшли Янг
27 Маруан Феллаини
9 Златан Ибрагимович
6 Поль Погба
17 Дэйли Блинд 90′
25 Антонио Валенсия
22 Генрих Мхитарян 67′ 21′
11 Антони Марсьяль
21 Андер Агуэра Эррера 90′ 78′
16 Майкл Кэррик
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 2
9 Удары (всего) 10
5 Удары в створ 3
2 Угловые 4
18 Фолы 20
3 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Феликс Цвайер (Германия)
Боковой судья Марко Фриц (Германия)
Боковой судья Торстен Шиффнер (Германия)
Боковой судья Марко Ахмюллер (Германия)
Боковой судья Патрик Иттрих (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Гол
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Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Новости Еврокубков

Мутко: «Ростов» имеет шансы пройти МЮ по итогам выездной игры

Мутко: «Ростов» имеет шансы пройти МЮ по итогам выездной игры

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 марта. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Российский футбольный клуб «Ростов» имеет шансы пройти английский «Манчестер Юнайтед» по сумме двух матчей и выйти в ¼ финала Лиги Европы. Такое мнение журналистам высказал вице-премьер РФ, глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
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