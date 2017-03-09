Тимофей Калачев вступил в конфликт с Жозе Муринью

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Полузащитник предъявлял претензии по игре защитника Дэйли Блинда. За своего подопечного вступился Муринью, призвав белоруса сосредоточиться на игре, после чего Калачев обменялся колкостями с португальским специалистом. За свое поведение Калачев получил желтую карточку от арбитра.