Тимофей Калачев вступил в конфликт с Жозе Муринью
Хавбек «Ростова» Тимофей Калачев во время первой игры 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» вступил в словесную перепалку с главным тренером англичан Жозе Моуринью.
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Полузащитник предъявлял претензии по игре защитника Дэйли Блинда. За своего подопечного вступился Муринью, призвав белоруса сосредоточиться на игре, после чего Калачев обменялся колкостями с португальским специалистом. За свое поведение Калачев получил желтую карточку от арбитра.
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