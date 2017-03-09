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9 марта 2017, 22:52 | Футбол: Еврокубки | «Прессбол»

Тимофей Калачев вступил в конфликт с Жозе Муринью

Хавбек «Ростова» Тимофей Калачев во время первой игры 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» вступил в словесную перепалку с главным тренером англичан Жозе Моуринью.

Хавбек Ростова Тимофей <span class=error>Калачев</span> во время первой игры 1/8 финала Лиги Европы против Манчестер Юнайтед вступил в словесную перепалку с главным тренером англичан <span class=error>Жозе</span> <span class=error>Моуринью</span>. Увеличить
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Полузащитник предъявлял претензии по игре защитника Дэйли Блинда. За своего подопечного вступился Муринью, призвав белоруса сосредоточиться на игре, после чего Калачев обменялся колкостями с португальским специалистом. За свое поведение Калачев получил желтую карточку от арбитра.

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