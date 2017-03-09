Жигулев и Газинский сыграют с первых минут в матче «Краснодара» с «Сельтой» в ЛЕ
МОСКВА, 9 мар —
Р-Спорт. Полузащитники Илья Жигулев и Юрий Газинский выйдут в стартовом составе «Краснодара» в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы с испанской «Сельтой», сообщается на официальном сайте УЕФА.
Матч пройдет в четверг в испанском Виго и начнется в 23.05 мск. Ответная встреча пройдет 16 марта в Краснодаре.
Полностью состав «Краснодара» выглядит следующим образом: Станислав Крицюк, Налдо, Александр Мартынович, Андреас Гранквист (капитан), Юрий Газинский, Вячеслав Подберезкин, Кристиан Рамирес, Вандерсон, Илья Жигулев, Виктор Классон, Маурисио Перейра.
Состав «Сельты»: Серхио Альварес, Уго Мальо (капитан), Андреу Фонтас, Марсело Диас, Неманья Радоя, Йон Гвидетти, Яго Аспас, Пионе Систо, Даниэль Васс, Хонни Кастро, Густаво Кабраль.
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