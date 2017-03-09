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9 марта 2017, 22:00 | Футбол: Еврокубки | PROСПОРТ - Казахстан

Ларс Лагербек: Матч «Барселона» — ПСЖ — чистейший театр имени Суареса, мне жалко мир футбола

Главный тренер сборной Норвегии Ларс Лагербек остался недоволен судейскими решениями в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» — ПСЖ (6:1).

— Нонсенс, что все было решено нырками игроков хозяев поля, — цитирует Marca Лагербека. — Мне очень грустно от увиденного, и мне жалко мир футбола. При этом во мне кипит злость. Это был чистейший театр имени Луиса Суареса. Чем занимаются арбитры, стоящие возле ворот?

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