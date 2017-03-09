— Нонсенс, что все было решено нырками игроков хозяев поля, — цитирует Marca Лагербека. — Мне очень грустно от увиденного, и мне жалко мир футбола. При этом во мне кипит злость. Это был чистейший театр имени Луиса Суареса. Чем занимаются арбитры, стоящие возле ворот?