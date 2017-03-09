По информации издания, делегат этой встречи в ближайшее время подготовит доклад о работе немецкого судьи, на основе которого работе рефери дадут оценку. Айтекину грозит снижение рейтинга при распределении арбитров на обслуживание матчей или даже отстранение от работы на некоторое время.



После встречи «Барселона» — «ПСЖ» футбольная общественность и многие специалисты выразили недовольство решениями арбитра в некоторых игровых эпизодах. В частности, одним из самых обсуждаемых является решение Айтекина назначить пенальти за фол в штрафной против Луиса Суареса, реализовав который «Барселона» на 91-й минуте забила пятый мяч.