Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/29024309/
9 марта 2017, 21:29 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Источник: В УЕФА недовольны работой арбитра Айтекина в матче «Барселона» — ПСЖ

В УЕФА остались недовольны работой главного арбитра Дениза Айтекина в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «ПСЖ» (6:1), сообщает Marca.

По информации издания, делегат этой встречи в ближайшее время подготовит доклад о работе немецкого судьи, на основе которого работе рефери дадут оценку. Айтекину грозит снижение рейтинга при распределении арбитров на обслуживание матчей или даже отстранение от работы на некоторое время.

После встречи «Барселона» — «ПСЖ» футбольная общественность и многие специалисты выразили недовольство решениями арбитра в некоторых игровых эпизодах. В частности, одним из самых обсуждаемых является решение Айтекина назначить пенальти за фол в штрафной против Луиса Суареса, реализовав который «Барселона» на 91-й минуте забила пятый мяч.

Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
ПСЖ
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»