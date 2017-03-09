УЕФА открыл дисциплинарное дело по матчу Лиги чемпионов «Барселона» — ПСЖ
МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело по ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов между испанской «Барселоной» и французским «Пари Сен-Жерменом». Об этом сообщает
пресс-служба УЕФА.
В среду в ответном матче «Барселона» на своем поле обыграла ПСЖ со счетом 6:1. После шестого гола испанского клуба на поле выбежали несколько фанатов каталонцев.
«Дело открыто в связи с появлением на поле болельщиков», — говорится в сообщении.
Данный инцидент будет рассмотрен 23 марта.
Первая игра команд закончилась крупным поражением «Барселоны» в Париже (0:4). По сумме двухматчевого противостояния в ¼ финала Лиги чемпионов вышли каталонцы.
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