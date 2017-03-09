В среду в ответном матче «Барселона» на своем поле обыграла ПСЖ со счетом 6:1. После шестого гола испанского клуба на поле выбежали несколько фанатов каталонцев.

«Дело открыто в связи с появлением на поле болельщиков», — говорится в сообщении.

Данный инцидент будет рассмотрен 23 марта.

Первая игра команд закончилась крупным поражением «Барселоны» в Париже (0:4). По сумме двухматчевого противостояния в ¼ финала Лиги чемпионов вышли каталонцы.