В Ростове-на-Дону матч ЛЕ «Ростова» с МЮ покажут на большом экране в парке

Публичный показ матча на большом экране в специальной фан-зоне ЦПКИО имени М. Горького состоится в связи с повышением внимания футбольных болельщиков «Ростова» и невозможностью разместить всех желающих на стадионе «Олимп-2».



«Это историческое событие для нашего города, в Ростове очень много поклонников и знатоков футбола. Для всех любителей игры номер один, кто не смог попасть на стадион, мы организовали возможность всем городом поболеть за родной клуб», — сказал глава Администрации города Виталий Кушнарев.



Начало — в 21:00 мск.