В Ростове-на-Дону матч ЛЕ «Ростова» с МЮ покажут на большом экране в парке
Сегодня, 9 марта, в парке имени М. Горького состоится прямая трансляция первого матча «Ростов» — «Манчестер-Юнайтед». Все жители и гости города смогут бесплатно посмотреть игру на большем экране, сообщает информационный сайт администрации города.
Публичный показ матча на большом экране в специальной
«Это историческое событие для нашего города, в Ростове очень много поклонников и знатоков футбола. Для всех любителей игры номер один, кто не смог попасть на стадион, мы организовали возможность всем городом поболеть за родной клуб», — сказал глава Администрации города Виталий Кушнарев.
Начало — в 21:00 мск.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter