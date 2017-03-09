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9 марта 2017, 20:40 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

В Ростове-на-Дону матч ЛЕ «Ростова» с МЮ покажут на большом экране в парке

Сегодня, 9 марта, в парке имени М. Горького состоится прямая трансляция первого матча «Ростов» — «Манчестер-Юнайтед». Все жители и гости города смогут бесплатно посмотреть игру на большем экране, сообщает информационный сайт администрации города.

Публичный показ матча на большом экране в специальной фан-зоне ЦПКИО имени М. Горького состоится в связи с повышением внимания футбольных болельщиков «Ростова» и невозможностью разместить всех желающих на стадионе «Олимп-2».

«Это историческое событие для нашего города, в Ростове очень много поклонников и знатоков футбола. Для всех любителей игры номер один, кто не смог попасть на стадион, мы организовали возможность всем городом поболеть за родной клуб», — сказал глава Администрации города Виталий Кушнарев.

Начало — в 21:00 мск.

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МОСКВА, 9 мар — Р-Спорт. Нападающие Александр Бухаров и Дмитрий Полоз выйдут в стартовом составе «Ростова» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с английским «Манчестер Юнайтед», сообщается на официальном сайте УЕФА.
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