ПСЖ не будет увольнять главного тренера из-за разгромного поражения от «Барселоны»
Главный тренер французского ПСЖ Унаи Эмери сохранит свой пост, несмотря на вылет из Лиги чемпионов.
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Как сообщает AS, руководство клуба не хочет делать поспешных выводов. По данным источника, в ПСЖ в лице Эмери видят тренера на долгосрочную перспективу и не намерены расставаться с ним.
В 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ по сумме двух встреч уступил «Барселоне» — 6:5. Выиграв первый матч со счетом 4:0, в ответной игре команда Эмери потерпела разгромное поражение — 1:6. При этом ПСЖ стал первым в истории Лиги чемпионов клубом, который упустил преимущество в четыре мяча в двухматчевом противостоянии.
45-летний Эмери возглавил ПСЖ перед началом текущего сезона. Контракт испанского специалиста рассчитан до июня 2018 года. Ранее Эмери возглавлял «Севилью», московский «Спартак», «Валенсию» и «Альмерию».
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