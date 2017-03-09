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9 марта 2017, 20:14 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Бухаров и Полоз выйдут в стартовом составе «Ростова» на матч 1/8 финала ЛЕ с МЮ

МОСКВА, 9 мар — Р-Спорт. Нападающие Александр Бухаров и Дмитрий Полоз выйдут в стартовом составе «Ростова» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с английским «Манчестер Юнайтед», сообщается на официальном сайте УЕФА.

Первая встреча команд в рамках 1/8 финала Лиги Европы пройдет в четверг в Ростове-на-Дону и начнется в 21:00 мск.

Полностью стартовый состав «Ростова» выглядит следующим образом: Никита Медведев (вратарь), Тимофей Калачев, Владимир Гранат, Кристиан Нобоа, Миха Мевля, Федор Кудряшов, Сесар Навас, Александр Гацкан (капитан), Александр Ерохин, Бухаров, Полоз.

Стартовый состав «Манчестер Юнайтед»: Серхио Ромеро, Фил Джонс, Маркос Рохо, Поль Погба, Златан Ибрагимович, Крис Смоллинг (капитан), Дэйли Блинд, Эшли Янг, Маруан Феллайни, Андер Эррера, Генрих Мхитарян.

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