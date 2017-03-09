Бухаров и Полоз выйдут в стартовом составе «Ростова» на матч 1/8 финала ЛЕ с МЮ
МОСКВА, 9 мар —
Р-Спорт. Нападающие Александр Бухаров и Дмитрий Полоз выйдут в стартовом составе «Ростова» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с английским «Манчестер Юнайтед», сообщается на официальном сайте УЕФА.
Первая встреча команд в рамках 1/8 финала Лиги Европы пройдет в четверг в
Полностью стартовый состав «Ростова» выглядит следующим образом: Никита Медведев (вратарь), Тимофей Калачев, Владимир Гранат, Кристиан Нобоа, Миха Мевля, Федор Кудряшов, Сесар Навас, Александр Гацкан (капитан), Александр Ерохин, Бухаров, Полоз.
Стартовый состав «Манчестер Юнайтед»: Серхио Ромеро, Фил Джонс, Маркос Рохо, Поль Погба, Златан Ибрагимович, Крис Смоллинг (капитан), Дэйли Блинд, Эшли Янг, Маруан Феллайни, Андер Эррера, Генрих Мхитарян.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter