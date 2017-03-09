Ученик Сумасшедшего. Тренер, который сыграет с «Краснодаром»

История любого сильного аргентинского тренера должна начинаться с травмы, драматически разделившей карьеру надвое — кажется, такой сценарий заранее прописывают где-то сверху. У Эдуардо Бериццо, который сегодня выведет «Сельту» на матч с «Краснодаром», такая история есть. К февралю 2002-го Бериццо реанимировал свою карьеру после провала в «Марселе», получил от Марсело Бьельсы гарантию на поездку на чемпионат мира со сборной Аргентины, выдавал мощный сезон, а потом — выезд на Мальорку, падение, перелом малой берцовой кости. «Я услышал такой звук, будто внутри меня сломался карандаш», — вспоминает Бериццо. Про азиатский турнир пришлось забыть, про сборную Аргентины — тем более: провала на чемпионате мира Бьелсе не простили, а другим тренерам Эдуардо был неинтересен.



Всеми недооценённый Бериццо был ещё одним сыном для Бьельсы. Ещё не получив славу сумасшедшего, Эль Локо откопал защитника в одной из своих знаменитых поездок по юношеским турнирам в поисках талантов. «Даже в 13 лет Бериццо выделялся чтением игры, оценивал тактику во время матча», — вспоминал Луис Бонини, первый тренер парня, которого Бьельса захватил в юношескую команду «Ньюэллз Олд Бойз». Эдуардо Бериццо вообще очень любит читать — его мама учила детей литературе в школе, передала сыну любовь к чтению, и сейчас Бериццо читает всё подряд — от беллетристики до постов испанских блогеров о своей работе. «Она учила меня, что со стороны виднее, что ты делаешь не так», — говорит тренер «Сельты».



Он был медленным игроком, но здорово просчитывал ситуацию на два шага вперёд и совершенствовал чтение игры — Марсело Бьельса обожал именно таких защитников. «Когда я переехал в чемпионат Франции, то понял, насколько быстрее нужно понимать игру. Я оставался после тренировок, просчитывал в голове, как будет двигаться нападающий, и работал над выбором позиции. Я всегда играл матчи в своей голове», — уверяет Бериццо. Своим умом Эдуардо и восхищал Бьельсу — тренер ставил Бериццо в защиту «Ньюэллз» к Фернандо Гамбоа, тренирующему сейчас в чемпионате Аргентины, и Маурисио Почеттино, а потом покупал в мексиканский «Атлас», рассказывая журналистам: «Мне нужно 24 таких игрока, как Бериццо».



Судьбоносной вышла третья встреча. Бериццо отходил от окончания карьеры, когда Бьельса пришёл в сборную Чили и позвал бывшего подопечного за собой. На южноамериканский чемпионат мира Эдуардо не поехал, потому что схватил дисквалификацию в отборе за оскорбление судьи — а вместе с ним и Фабиан Орельяна, которого Бериццо недавно уверенно выставил из «Сельты», — но усвоил главную сторону тренировочного процесса Бьелсы: все ситуации, моделируемые Эль Локо на тренировках, случались и в матчах, заданий ради заданий у Бьельсы не было. «Когда мы работали вместе, я постоянно спрашивал его “почему?”. Почему такая тактика, почему такие упражнения?» — говорит Бериццо.

Он несколько лет пропитывался философией Bielsismo, но ушёл от его ошибок, как и другой последователь идей Бьельсы — Хорхе Сампаоли. «В “О’Хиггинс” я использовал максимально прямую доставку мяча вперёд, избегая коротких перепасовок между защитниками из-за их низкого класса», — говорит Бериццо, вспоминая опыт с чилийской командой без имени, трофеев и даже собственного стадиона. «О’Хиггинс» был первым местом, где Бериццо воплощал свои идеи, и к урокам Бьельсы он добавил кое-что своё. Построил прочную защиту, отказался от любимой схемы Эль Локо с тремя центральными защитниками в пользу 4−3−3, вдобавок занялся организационной работой, отвечая даже за клубные костюмы. Результат превзошёл ожидания — «О’Хиггинс» спустя полтора года выиграл чилийский Торнео Клаусура, а спустя год добавил в скромный музей Суперкубок Чили.



В «Сельту» Бериццо вернулся со слезами на глазах, как и покидал Виго, пытаясь скрыть капли солнцезащитными очками, и быстро сделал команду по образу и подобию лучших проектов Бьельсы. «Фантазия, концентрация и оборона — вот три моих главных слова», — говорит Бериццо, объясняя манеру игры нынешней «Сельты»: владея мячом, она максимально взвинчивает темп и без промедления переходит из обороны в атаку, а при игре без мяча каждый игрок небесно-голубых играет по сопернику. Бериццо ставит на бешеную физподготовку и концентрацию, которые помогают дожидаться момента для контратаки, и такая тактика в топ-матчах часто работает — в Виго «Сельта» дважды кряду обыгрывала «Барселону», забивая ей по четыре, и выбивала из Кубка Испании мадридский «Реал».

«Система 4−3−3 — это не безальтернативный ключ к победе, но она мне нравится больше других. Самое важное — у тройки полузащитников есть свобода перемещения и создания игры», — отмечает Бериццо, ценящий в своих игроках в первую очередь универсализм. Середину поля он считает мозгом, который должен выполнять много функций, и его тренерскую философию воплощают сразу два полузащитника, Пабло Эрнандес и Даниэль Васс. Оба начинали карьеру на фланге обороны, позже перебрались в середину поля и развили навык начала атак, видения поляны и чтения игры, а Васс — и вовсе идеальный игрок футбола Бериццо: при 4−3−3 скандинав прессингует на одной линии с нападающим, перекрывает линии передач, разгоняет атаки и навязывает борьбу, а при 4−2−3−1 временами уходит на позицию правого полузащитника и становится для «Сельты» этаким Романом Зобниным, насыщающим фланг и активно помогающим защитнику. Универсализм игроков «Сельты» проявляется и по ходу матча — при построении атаки все три центральных полузащитника, а также футболисты на краях могут меняться местами, но позиционная структура игры останется той же.



«Сельта» живёт и тренируется по законам команды Бьельсы. Бериццо задолго до каждого матча строит тренировочный процесс, нагружая игроков заданиями на ограниченном и большом пространстве, устраивая мини-матч с ближайшим соперником, которого изображает второй состав. Вместе с помощниками, Эрнесто Маркусси и Роберто Бонано, Бериццо прорабатывает систему «канчита», взятую из методик Бьельсы — втроём они обсчитывают и смотрят все тактические схемы и всех игроков Примеры, а потом составляют 15-минутное видео для теоретических занятий.

Но самое важное в работе Бериццо — его индивидуальный подход к каждому. Аргентинец не скрывает, что не хочет быть игрокам родным папой и говорить на одном языке, профессиональные отношения он ставит выше человеческих, но умудряется находить ключ к каждому. Секрет, вероятно, в принципе работы Бериццо, который выработался у него в Чили: «Главное — найти идеи, которые сделают всех игроков лучше».

Лучше всех принципы тренера подействовали на Нолито и Яго Аспаса. Первый, взятый во вторую команду «Барселоны» по счастливой случайности, благодаря «Сельте» и Бериццо дослужился до сборной Испании. Яго завалил карьеру в двух командах подряд — «Ливерпуле» и «Севилье», зато в родной «Сельте» стал звездой и лишь поднял свои акции словами: «Я никогда не влюбился бы в девушку из Ла-Коруньи», поливая город, где играет «Депортиво». В «Севилье» Яго Аспас почти не играл, зато помогал Унаи Эмери анализировать соперников, Бериццо вернул воспитаннику «Сельты» возможность заниматься прямыми обязанностями.



Играя за «Сельту», Эдуардо Бериццо был для жителей Виго своим в доску. Он катался на машине, предоставленной клубом, посиживал в кафе «Огни Богемии». Галисия стала местом, где у Бериццо появился шанс перезагрузить карьеру — те самые тренировки, где аргентинец моделировал положение соперника и занимал правильную позицию, давали плоды. Проклятый перелом всё испортил — и для Бериццо, и для «Сельты», которую потом пришлось вытаскивать из Сегунды. Тогда аргентинец не покинул тонущий корабль, за что его зауважали ещё сильнее.



«С таким тренером “Сельта” просто не может играть трусливо», — говорит Хонни, один из ведущих защитников команды, на которого уже нацелилась «Барселона». «Сельта» может бежать намного быстрее, чем её тренер, но характер и ум у них одинаково сильны.