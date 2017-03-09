Болельщики «Ростова» перед матчем ЛЕ раздают пледы фанатам «Манчестер Юнайтед»
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 мар — Р-Спорт, Маргарита Якупова. Болельщики футбольного клуба «Ростов» раздают пледы фанатам английского «Манчестер Юнайтед», приехавшим в Ростов-на-Дону на первый матч 1/8 финала Лиги Европы.
Первый матч 1/8 финала Лиги Европы пройдет в четверг в
За два часа до матча ростовские болельщики начали раздавать англичанам пледы с надписью «Gentlefan. Russian warm welcome».
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