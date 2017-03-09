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9 марта 2017, 19:54 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Болельщики «Ростова» перед матчем ЛЕ раздают пледы фанатам «Манчестер Юнайтед»

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 мар — Р-Спорт, Маргарита Якупова. Болельщики футбольного клуба «Ростов» раздают пледы фанатам английского «Манчестер Юнайтед», приехавшим в Ростов-на-Дону на первый матч 1/8 финала Лиги Европы.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы пройдет в четверг в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2». Ожидается, что на матче будут присутствовать около 400 поклонников «красных дьяволов». В среду стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил проведение акции раздачи пледов.

За два часа до матча ростовские болельщики начали раздавать англичанам пледы с надписью «Gentlefan. Russian warm welcome».

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В Ростове-на-Дону матч ЛЕ «Ростова» с МЮ покажут на большом экране в парке

Сегодня, 9 марта, в парке имени М. Горького состоится прямая трансляция первого матча «Ростов» — «Манчестер-Юнайтед». Все жители и гости города смогут бесплатно посмотреть игру на большем экране, сообщает информационный сайт администрации города.
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