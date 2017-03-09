Болельщики «Ростова» перед матчем ЛЕ раздают пледы фанатам «Манчестер Юнайтед»

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы пройдет в четверг в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2». Ожидается, что на матче будут присутствовать около 400 поклонников «красных дьяволов». В среду стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил проведение акции раздачи пледов.

За два часа до матча ростовские болельщики начали раздавать англичанам пледы с надписью «Gentlefan. Russian warm welcome».