Александр Мостовой: В первый год в «Сельте» подумал: «И это Испания?»

«В ВИГО НЕ ТЯНЕТ»

— Где будете смотреть футбол?

— Здесь, в Москве, — говорит Мостовой. — В Испанию ехать не планировал. Все-таки далековато стало для меня. Дети там живут, но они уже взрослые. Поэтому больше времени сейчас провожу в России. Думаю, поехать на ответный матч — в Краснодар.

— Когда последний раз были в Виго?

— Давно. Лет шесть назад. Почему так? Ничего меня там не держало, не тянуло. Расставание с «Сельтой» получилось не очень хорошим. Неприятно, когда ты столько лет отдал клубу, поднимал его на новый уровень, делал все возможное, а потом руководство просто обманывает тебя, не выплачивает обещанное.

— Некрасиво.

— Недавно разговаривал с тогдашним физиотерапевтом «Сельты» Эдуардо Домингесом, спрашивал, где прежний президент и его дружки сейчас. Говорит: «Все разбежались лет восемь назад, никто их найти не может». Это все читалось еще в мой последний год в «Сельте», хотя мы вышли в Лигу чемпионов. Но некоторые вещи уже тогда вылезали наружу, начал обращать внимание на это. Говорил им: «Если так будет продолжаться, ничего хорошего в команде не будет». Так и получилось.

— Вы ведь с нынешним главным тренером «Сельты» Эдуардо Бериццо знакомы.

— Конечно, играли вместе несколько лет. Кстати, мне сказали, что он на пресс-конференции пошутил по поводу нас с Карпиным. Его спросили: «Могли бы мы играть в его команде?». А он ответил: «Нет, не заиграли бы». А вообще он был один из тех ребят в команде, с кем мы дружили. Мне нравилась то, как он с иронии ко всему относился. Мы ведь тоже любили пошутить.

— Например.

— Мы по-доброму его подкалывали по поводу внешности. Он такой страшненький был, — смеется Мостовой. — Он к этому с юмором относился, не обижался.

— А каким он был футболистом?

— Мне он очень нравился, хороший был защитник. Говорили, ему, мол, скорости не хватает. Но он игру здорово «читал», обладал хорошим первым пасом, головой прекрасно играл, позиционно смотрелся сильно.

— Было видно, что он станет тренером?

— Да. Он всегда любил поговорить на поле. Подсказывал всем. Мне — нет, я его подсказки в шутку сводил. Но так, да, была уверенность, что вторым-третьим тренером он точно станет. Вышло даже лучше.

«БЫЛО ОБИДНО ЗА ШАЛИМОВА»

— Как вам нынешняя «Сельта»?

— У нас в России испанский чемпионат почему-то не показывают. Но я все равно через интернет много матчей посмотрел. Из последних — с «Шахтером», с «Барселоной». Когда завершилась жеребьевка, сразу сказал: шансы 50 на 50. Команды похожи — и уровнем, и стилем. Обе любят играть, не закрываются. Но важный момент — травма Смолова. По первым весенним матчам заметно, какую огромную роль он играет в команде. Такого второго нападающего, который может в одиночку решить эпизод, я в «Краснодаре» пока не вижу. В «Сельте», кстати, тоже есть такой игрок, от которого очень многое зависит, — Яго Аспас.

— Сильно изменился «Краснодар» при Шалимове?

— Шалимов любит играть в атаку, как в «Спартаке» сам играл, в Италии. Наверняка он требует от игроков быстрее идти вперед, обострять — без лишних передач в середину. Другое дело, что многое зависит от качества футболистов. Смогут ли они так агрессивно обострять, выдавать сложные передачи?

— С Шалимовым часто общаетесь?

— Нормально.

— После игры со «Спартаком» делились мнениями?

— Нет. Да и зачем? Человек тремя днями ранее с 3:0 проиграл. В таких случаях вопросы не задаются. Со «Спартаком», слава Богу, не проиграли. Считаю, равный был матч. И те, и другие не заслуживали поражения.

— По Шалимову было видно, что он станет тренером?

— Вот мы возвращаемся к тому, о чем я говорю много лет — важно оказаться в нужное время в нужном месте. В спорте это частая история. Почитайте, например, интервью Унаи Эмери, где в заголовок вынесены слова: «Я счастливчик». (разговор состоялся до матча «Барселоны» с ПСЖ. — Прим. Ред.) Он говорит, что ему повезло в начале тренерской карьеры, выпал случай, а он им воспользовался. И если посмотреть, то у восьми из десяти такая же история. Поэтому рад за Шалимова. Было, если честно, неприятно, когда в течение десяти лет после того, как он закончил, про него что только не говорили. Послушайте, человек 10 лет в Италии отыграл, многого добился! Это надо уважать.

— А вы все также не хотите пойти на учебу в тренеры? Думаю, предложений бы тогда хватало.

— Я в школе десять лет учился, потом в институте. Мне скоро 50 лет, а жизнь коротка, чтобы тратить ее на такое. И тогда давайте еще попросим людей: пусть сыграют 500 матчей на высшем уровне, забьют 200 голов. И только когда забьют, могут тренировать. Кто это сделает? Единицы из тысячи. Так что, никуда не денешься — у кого-то складывается судьба так. У других — иначе. Я бы с удовольствием пошел в тренеры, но никто не зовет. Зовут других.

«ТРЕНИРОВАЛИСЬ НА КАРТОФЕЛЬНОМ ПОЛЕ»

— Недавно коллега в Виго спросил у таксистки, знает ли она, кто такой Мостовой. Та заулыбалась, сказала: «Царь! Знаю, конечно». Помните, когда вас так впервые назвали?

— Если честно, нет. Даже не знаю, откуда это пошло. Наверное, кто-то из журналистов или болельщиков что-то сказали, вот и закрепилось. А футбол в Испании, сами знаете, это больше, чем просто игра. Поэтому это приняло такой масштаб. Плюс в те времена мы рвали всех, болельщики любили нас.

— Хотя пришли вы в команду, которая шла внизу таблицы.

— Команда была в ужасном состоянии. Поэтому первый год и вышел таким кошмарным. Как раз в разговоре с Домингесом вспомнили. Приезжаешь на базу, а это, по сути, и не база — картофельное поле, а рядом палатка с боллером, где вода грелась. Кто первый с поля убегал, тот успевал помыться. Остальным могло не хватить горячей воды. Иногда приходилось домой ехать и там мыться. После Франции мне казалось это дикостью. Думаю: «Ничего себе! Это Испания? Как так можно — одно поле, на котором чуть ли не коровы пасутся. И мне рассказывают, что здесь футбол?». В клубе поначалу не понимали, что надо меняться. Только на третий год после всех наших передряг, споров стали строить новое поле, раздевалки. И это не говоря уже о футболе, отношении к матчам.

— А что не так было?

— Команде было пофигу, как сыграем. Проиграли? Все смеются, пиво пьют, музыку слушают. Для нас, воспитанных в советском союзе, это было дико. У нас если музыку услышали бы, на тренировку могли не пустить. Думаю, ничего себе, я два дня после поражений уснуть не могу, людям на глаза появляться не хочется лишний раз, а тут такое. Во многом из-за этого безразличия и случился тот скандальный инцидент.

— Когда вы разозлились на партнеров и ушли с поля во время матча, оставив команду вдесятером?

— Да. Меня потом дисквалифицировали за это. Но через год мне все спасибо говорили: «Алекс, благодаря твоему поступку мы хоть поняли, что в футбол нужно играть и выигрывать, добиваться чего-то. А то так и были бы командой с 16−18 мест».

«РЕАЛ» — МОЙ КЛИЕНТ

— Какой матч в «Сельте» для вас лучший?

— Не мог один выделить. Это как с лучшим голом. Я забил больше 180 мячей на высшем уровне. Понятно, что если бы забил решающий мяч в финале Лиги чемпионов или Кубка УЕФА, то сейчас бы его и назвал. А так не могу выбрать один. Вот недавно попал на повтор матча «Бавария» — «Манчестер Юнайтед», когда англичане забили два гола в самом конце. Обрадовался, стал смотреть. Помните, как Сульшер забил на последней минуте? Вот она на вопрос о лучшем голе наверняка бы ответил легко. Но, по сути, что он там сделал? Поставил ногу в трех метрах от ворот. И все. Но благодаря этому выиграли Лигу чемпионов. Таким похвастать не могу, хотя забивал мячи, которые многим и не снились.

— Мне ваш гол «Реалу» вспоминается, где вы четверых обыграли и в ближнюю девятку забили.

— «Реалу» вообще немало забил. Можно сказать, мой клиент. Кто-то подсчитал, что в испанской карьере я больше всего мячей забил «Реалу» и «Барселоне» — одним шесть, а другим семь вроде.

— Вы как-то говорили, что особенно вам удавались матчи против сильных команд.

— Было такое. Вспомнился один случай в тему. Играем товарищеский матч за «Красную Пресню», я на замене — к перерыву ведем 5:0. И я взял, плюнул на все и сказал, что на поле не выйду. Олег Иванович Романцев на меня 17-летнего так посмотрел удивленно. А я ни в какую: «Не пойду». Олег Иванович: «Как так ты не пойдешь?». — «А что с ними играть? Не могу я так. Мы им пять забили, сейчас еще 10 забьем». В итоге так и не выпустил меня. Потом много лет спустя вспоминали этот момент. Смешно было.

«ВЕРНИ МНЕ 15 ЛЕТ…»

— Вам в Виго повышенное внимание не мешало?

— Раньше по-другому было все-таки. Не было тысяч газет, каналов, интернета. Знаете, как бывает в шоу-бизнесе — петь не надо, из тебя и так звезду сделают. Так сейчас и в футболе происходит: ты один гол забей, а дальше уже все сделают.

— С «Сельтой» вы погремели на всю Европу, но титула так и не выиграли. Жалеете?

— Конечно. Но не забывайте я все-таки дважды чемпион СССР. Это ни в какое сравнение с первыми 15-ю чемпионатами России не идет. Когда «Спартак» брал за десять лет девять чемпионств — настолько сильнее всех была команда.

— Почему не ушли из «Сельты» в топ-клуб? Предложения же были.

— Были. Много раз уже говорил — и в «Барселону», и в «Реал», и в Англию звали. Но к хорошему привыкаешь, ничего не хочется менять. Плюс я думал так: «Куда мне уходить? Мы и так одна из лучших команд Испании». Играли мы хорошо, да немного не хватало, чтобы что-то выиграть. Но не забывайте — там были «Реал» и «Барселона», которых по-любому вытянут. Кстати, помните, было время, когда «Депортиво» стал чемпионом? Это же наши соперники по дерби. А тогда мы были лучше, чем они. Другое дело, что им потом повезло в какой-то момент, смогли взять титул. Мы — нет. Везения бы и денежек клубу побольше….

— Ничего бы не стали менять?

— Думаю, верни мне сейчас эти 15 лет, чтобы снова было 30, сто процентов ушел бы. Но как уж сложилось.

— Андрей Канчельскис перед матчем «Ростова» и «МЮ» не скрывал, что болеть будет за манкунианцев, за которых поиграл несколько лет. А вы за кого — за «Сельту» или за «Краснодар»?

— 50 на 50, честно. Если «Сельта» пройдет — молодцы, «Краснодар» — тоже хорошо.