Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/29022114/
9 марта 2017, 17:55 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Фанат «ПСЖ», пострадавший от наезда автомобиля Мотты, обратился в полицию

Болельщик «ПСЖ», который пострадал от действий полузащитника команды Тьяго Мотты, написал на игрока заявление в полицию, сообщает RMC.

Прошлой ночью в аэропорту Парижа между Моттой и одним из болельщиков, которые встречали команду после возвращения из Испании, где она провела ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной», произошёл неприятный инцидент. Один из любителей футбола, возмущённый поражением клуба, преградил путь Мотте, после чего футболист наехал на него на своей машине. В результате сотрудникам аэропорта пришлось отвезти болельщика в больницу. Утром мужчина выписался из медицинского учреждения и написал на игрока заявление в полицию.

В первой игре на своём поле «ПСЖ» одержал победу со счётом 4:0, однако после поражения со счётом 1:6 в ответной встрече ему пришлось распрощаться с Лигой чемпионов.

ПСЖ
Новости Матчи Состав Статистика
Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»