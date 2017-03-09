Фанат «ПСЖ», пострадавший от наезда автомобиля Мотты, обратился в полицию

Прошлой ночью в аэропорту Парижа между Моттой и одним из болельщиков, которые встречали команду после возвращения из Испании, где она провела ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной», произошёл неприятный инцидент. Один из любителей футбола, возмущённый поражением клуба, преградил путь Мотте, после чего футболист наехал на него на своей машине. В результате сотрудникам аэропорта пришлось отвезти болельщика в больницу. Утром мужчина выписался из медицинского учреждения и написал на игрока заявление в полицию.



В первой игре на своём поле «ПСЖ» одержал победу со счётом 4:0, однако после поражения со счётом 1:6 в ответной встрече ему пришлось распрощаться с Лигой чемпионов.