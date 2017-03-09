Валерий Рейнгольд: Скорее «Ростов» пройдет «МЮ», чем «Краснодар» «Сельту»

«Меня не смущает то, что “Сельта” проиграла со счетом 0:5 “Барселоне” в последнем туре. Я думаю, что испанская команда “Краснодар” пройдет. У российского клуба нет закаленного характера. Зато много проблем с составом. И пока совершенно не проявляет себя средняя линия. И еще первый матч пропустит Федор Смолов. При таких раскладах даже у “Ростова” шансов на выход в следующую стадию больше», — считает Рейнгольд.

Напомним, на предыдущей стадии турнира «Краснодар» выбил из борьбы стамбульский «Фенербахче», а «Сельта» в упорной борьбе сломила сопротивление донецкого «Шахтера». Матч «Сельта» — «Краснодар» состоится сегодня в 23:05 мск.