«Барселона» выложила видео празднования победы над ПСЖ
МОСКВА, 9 мар —
Р-Спорт. Футбольный клуб «Барселона» на своем официальном канале в YouTube опубликовало видео празднования исторической победы на французским ПСЖ в розыгрыше Лиги чемпионов.
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Еще ни разу клуб, проигравший первый матч со счетом 0−4, не проходил дальше. Но игрокам «Барсы» это удалось — разгром 6−1! Улыбка Месси, торс Неймара, радость фанатов — шесть минут счастья
Главные тренеры
|Энрике Луис
|Эмери Унаи
Голы
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Составы
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Статистика
|5
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|7
|7
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|1
|6
|Угловые
|4
|16
|Фолы
|25
|3
|Офсайды
|5
Судьи
|Главный судья
|Дениз Айтекин (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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