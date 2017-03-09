Болельщик «Манчестер Юнайтед»: Мы не боимся русских фанатов

Футбол Лига Европы 2016/2017 1/8 финала, 9.03.2017, 21:00 -:- Ростов Манчестер Юнайтед

«Русские фанаты, по всей видимости, вполне дружелюбные. Мы их не боимся, иначе не приехали бы сюда за 3 тыс. километров. Из Лондона в день игры прилетит сотня болельщиков, ещё примерно столько же прибудет из Москвы. Конечно, на родине нас предупреждали, что здесь будет небезопасно, и советовали купить пушку», — цитирует RT одного из поклонников манкунианцев.



Ранее стало известно, что болельщики «Ростова» на домашнем матче с «Манчестер Юнайтед» планируют провести акцию Gentlefan, в рамках которой будут выдавать английским болельщикам тёплые пледы.