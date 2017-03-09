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9 марта 2017, 11:49 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Болельщик «Манчестер Юнайтед»: Мы не боимся русских фанатов

Болельщики «Манчестер Юнайтед», которые прибывают в Ростов-на-Дону на матч 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом», признаются, что не опасаются агрессии со стороны российских фанатов.

Болельщик Манчестер Юнайтед: Мы не боимся русских фанатов - Фото Увеличить
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«Русские фанаты, по всей видимости, вполне дружелюбные. Мы их не боимся, иначе не приехали бы сюда за 3 тыс. километров. Из Лондона в день игры прилетит сотня болельщиков, ещё примерно столько же прибудет из Москвы. Конечно, на родине нас предупреждали, что здесь будет небезопасно, и советовали купить пушку», — цитирует RT одного из поклонников манкунианцев.

Ранее стало известно, что болельщики «Ростова» на домашнем матче с «Манчестер Юнайтед» планируют провести акцию Gentlefan, в рамках которой будут выдавать английским болельщикам тёплые пледы.

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