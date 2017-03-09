Увидеть «МЮ» и умереть. 9 сумасшедших историй про игру в Ростове
Мы собрали девять самых удивительных историй вокруг матча Лиги Европы «Ростов» — «Манчестер Юнайтед».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Есть мнение, что Россия не футбольная страна. Но увидев всё, что сейчас происходит в
1. 170 тыс. рублей
170 тыс. рублей — именно столько предложил неизвестный болельщик, чтобы его сын в качестве сопровождающего мальчика вывел на поле нападающего «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича. Для большинства жителей нашей страны — деньги сумасшедшие. Если представить, что рядом с великим шведом мальчик проведёт пять минут, то получится 34 тыс. рублей за минуту. Просто чтобы подержать Златана за руку и постоять на газоне «Олимпа-2». В клубе от такого предложения, конечно, отказались.
2. Интерес прессы
Знаете, сколько заявок от различных изданий поступает в «Ростов» на матчи РФПЛ? От 20 до 40, в зависимости от соперника. На игру с «Манчестером» поступило 320 заявок. И в каждой по несколько человек. Понятно, что 80% этих заявок были от СМИ, которые впервые решили посетить игру «Ростова». На месте клуба я выдавал бы аккредитации только при одном условии — если издание обязуется приехать ещё и на матч с условным тульским «Арсеналом». Хотя им скажешь такое, решат, что Арсен Венгер в Ростов едет. К чести
3. Лопырёва — экскурсовод
Вам
4. Руни не полетел в Ростов, ведь он уже в Ростове
Из всех главных звёзд «Манчестер Юнайтед» в
5. Хаос с билетами
«Чемпионат» уже рассказывал, как трудно было найти билеты на матч «Ростова» с «Баварией». Но то, что происходит вокруг заветных квитков на «Манчестер Юнайтед», просто не укладывается в голове. Специальный корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян провела целое расследование о том, как распространялись билеты на матч. Хоть в кассах они продавались от 2 до 16 тыс. рублей, но купить по такой цене удалось немногим. Даже владельцам абонементов пришлось отстоять огромные очереди, чтобы получить право посмотреть на игру любимой команды против гранда мирового футбола воочию.
6. Перекличка возле касс
Если владельцам абонементов пришлось караулить свою очередь с вечера, то простые ростовские болельщики выдержали настоящий марафон. За день до свободной продажи билетов у касс начали выстраиваться очереди, где людей заносили в списки. Но вот что забавно: раз в час проходила перекличка, и если тебя не было на месте — твоё имя сразу вычёркивали. Если последний герой из песни Цоя встречал рассвет за игрой в дурака, то ростовские болельщики встречали его возле касс. Хорошо, что погода над ними решила не издеваться: ни дождя, ни сильного ветра.
7. Рекорд или сумасшествие
Даже в день игры в Интернете на различных специальных ресурсах можно найти билеты, правда, по очень завышенным ценам. Например, за билет, который стоит 3600 рублей, просят 80 тыс. рублей. То есть дороже более чем в 20 раз. Есть предложение купить два билета за 250 тыс. рублей. И что самое интересное, скорее всего, своего покупателя эти билеты найдут. Но всех переплюнул житель Таганрога, который выставил на продажу билет за 1 млн рублей! Правда, объявление в скором времени было удалено — то ли покупатель нашёлся, то ли это
8. Укутаем в плед и обогреем
Спросите сегодня у любого английского любителя футбола, что он знает о России. Вы точно услышите историю про сумасшедших русских фанатов на Евро-2016. У англичан наши болельщики не ассоциируются с добрыми ребятами, которые помогут и обогреют. Чтобы изменить этот имидж, ростовские болельщики придумали отличную акцию. Перед входом на стадион всем английским болельщикам будут раздавать пледы, чтобы они не замёрзли. Осталось ещё какао напоить и по голове погладить. Но, боюсь, даже такой жест коллеги из BBC в своём новом фильме преподнесут как попытку подкупить англичан.
9. «По-братски достань»
Расскажу и свою историю. Я москвич, родился и вырос в столице. Последние три года работаю спортивным журналистом. В
Никита Кузин
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter