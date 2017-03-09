Увидеть «МЮ» и умереть. 9 сумасшедших историй про игру в Ростове

Есть мнение, что Россия не футбольная страна. Но увидев всё, что сейчас происходит в Ростове-на-Дону вокруг матча Лиги Европы «Ростов» — «Манчестер Юнайтед», даже самый прожжённый скептик взял бы свои слова обратно. Футбол в России любят, да ещё как. Просто всё зависит от конкретной команды. Особенно если её называют самой популярной командой в мире.



1. 170 тыс. рублей

170 тыс. рублей — именно столько предложил неизвестный болельщик, чтобы его сын в качестве сопровождающего мальчика вывел на поле нападающего «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича. Для большинства жителей нашей страны — деньги сумасшедшие. Если представить, что рядом с великим шведом мальчик проведёт пять минут, то получится 34 тыс. рублей за минуту. Просто чтобы подержать Златана за руку и постоять на газоне «Олимпа-2». В клубе от такого предложения, конечно, отказались.



2. Интерес прессы

Знаете, сколько заявок от различных изданий поступает в «Ростов» на матчи РФПЛ? От 20 до 40, в зависимости от соперника. На игру с «Манчестером» поступило 320 заявок. И в каждой по несколько человек. Понятно, что 80% этих заявок были от СМИ, которые впервые решили посетить игру «Ростова». На месте клуба я выдавал бы аккредитации только при одном условии — если издание обязуется приехать ещё и на матч с условным тульским «Арсеналом». Хотя им скажешь такое, решат, что Арсен Венгер в Ростов едет. К чести пресс-службы «Ростова», со всеми заявками сотрудники справились и никого не оставили в обиде.

3. Лопырёва — экскурсовод

Вам когда-нибудь доводилось осматривать Ростову-на-Дону, а экскурсию проводит Виктория Лопырёва? Если вас зовут не Фёдор Смолов, то наверняка нет. А вот для гостей из Англии Виктория решила сделать исключение. «Лечу в Ростов, чтобы поддержать команду родного города, встретиться с британскими медиа и провести тур по городу для зарубежных гостей накануне грандиозного события — матча с “Манчестер Юнайтед”! Кто бы мог поверить ещё пару лет назад в то, что это возможно», — сказала Лопырёва. А что, может и понравится?

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:39.72222222222222% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BRVvYHeBL64/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Завтра лечу в Ростов, чтобы поддержать родную команду @fcrostov и лично встретиться с английской прессой накануне грандиозного события - матча с @manchesterunited и провести гостям экскурсию по родному городу. Друзья мои, болельщики! Обращаюсь в вам с призывом показать себя с наилучшей стороны. Западная пресса полна информации о том, что к нам опасно приезжать, но ведь это не так, верно? Давайте покажем это всему миру. Будьте дружелюбны и толерантны , не подводите любимую команду и не создавайте конфликтных ситуаций! О том, как мы встретим наших иностранных гостей многое зависит, так давайте же покажем наше донское гостеприимство! #fifa #ambassador #worldcup #football #worldcup / </a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Ambassador Of FIFA WC 2018??⚽️ (@lopyrevavika) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-07T14:07:59+00:00">Мар 7 2017 в 6:07 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

4. Руни не полетел в Ростов, ведь он уже в Ростове

Из всех главных звёзд «Манчестер Юнайтед» в Ростов-на-Дону не полетел только Уэйн Руни. Но его поклонникам не стоит расстраиваться. За день до матча по городу ходил человек, очень похожий на Руни, в его игровой форме. Не отказывал никому в фото и вёл себя довольно вызывающе. Это не способ заработать денег, просто очередная шутка. Видимо, слава двойника Джейми Варди не даёт кому-то покоя.

5. Хаос с билетами

«Чемпионат» уже рассказывал, как трудно было найти билеты на матч «Ростова» с «Баварией». Но то, что происходит вокруг заветных квитков на «Манчестер Юнайтед», просто не укладывается в голове. Специальный корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян провела целое расследование о том, как распространялись билеты на матч. Хоть в кассах они продавались от 2 до 16 тыс. рублей, но купить по такой цене удалось немногим. Даже владельцам абонементов пришлось отстоять огромные очереди, чтобы получить право посмотреть на игру любимой команды против гранда мирового футбола воочию.

6. Перекличка возле касс

Если владельцам абонементов пришлось караулить свою очередь с вечера, то простые ростовские болельщики выдержали настоящий марафон. За день до свободной продажи билетов у касс начали выстраиваться очереди, где людей заносили в списки. Но вот что забавно: раз в час проходила перекличка, и если тебя не было на месте — твоё имя сразу вычёркивали. Если последний герой из песни Цоя встречал рассвет за игрой в дурака, то ростовские болельщики встречали его возле касс. Хорошо, что погода над ними решила не издеваться: ни дождя, ни сильного ветра.

7. Рекорд или сумасшествие

Даже в день игры в Интернете на различных специальных ресурсах можно найти билеты, правда, по очень завышенным ценам. Например, за билет, который стоит 3600 рублей, просят 80 тыс. рублей. То есть дороже более чем в 20 раз. Есть предложение купить два билета за 250 тыс. рублей. И что самое интересное, скорее всего, своего покупателя эти билеты найдут. Но всех переплюнул житель Таганрога, который выставил на продажу билет за 1 млн рублей! Правда, объявление в скором времени было удалено — то ли покупатель нашёлся, то ли это всё-таки была шутка.

Футбол Лига Европы 2016/2017 1/8 финала, 9.03.2017, 21:00 -:- Ростов Манчестер Юнайтед

8. Укутаем в плед и обогреем

Спросите сегодня у любого английского любителя футбола, что он знает о России. Вы точно услышите историю про сумасшедших русских фанатов на Евро-2016. У англичан наши болельщики не ассоциируются с добрыми ребятами, которые помогут и обогреют. Чтобы изменить этот имидж, ростовские болельщики придумали отличную акцию. Перед входом на стадион всем английским болельщикам будут раздавать пледы, чтобы они не замёрзли. Осталось ещё какао напоить и по голове погладить. Но, боюсь, даже такой жест коллеги из BBC в своём новом фильме преподнесут как попытку подкупить англичан.

9. «По-братски достань»

Расскажу и свою историю. Я москвич, родился и вырос в столице. Последние три года работаю спортивным журналистом. В Ростове-на-Дону был несколько раз проездом и ни разу не оставаясь на ночь. К сожалению, ни разу не был на домашнем матче «Ростова». Казалось бы, где я и где «Ростов»? Но на следующий же день после того, как мы узнали соперника команды Бердыева по 1/8 финала, мне начали звонить друзья с просьбой достать им билеты. Предлагали деньги, говорили, что «я в теме» и точно должен знать «ходы». Умоляли, шантажировали, подкупали и угрожали. Мне позвонил человек, с которым мы не общались девять лет! «По-братски достань», — сказал он и долго не хотел верить, что это невозможно.

Никита Кузин