Соцсети бурно отреагировали на сенсационную победу «Барселоны»
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Триумфальная победа «Барселоны» в 1/8 финала Лиги чемпионов над французским клубом «Пари Сен-Жермен» спровоцировала бурную реакцию в соцсетях.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Каталонцы обыграли французов со счетом 6:1, при этом в предыдущем матче с ПСЖ «Барселона» уступила со счетом 0:4. Чтобы пройти в четвертьфинал, ей нужно было забить соперникам не меньше пяти мячей. В то, что испанцам это удастся, мало кто верил.
«Если ваши ленты в соцсетях загадочным образом прорвало в среду вечером, значит, вы дружите с большим количеством футбольных фанатов», — пишет журналист Mashable Сэм Рейд, напоминая, что до этого дня еще никому в рамках «Лиги чемпионов» не удавалось компенсировать разницу в столько мячей.
Многие из твитов, опубликованных во время или сразу после матча, представляли собой чистые эмоции, не требующие перевода.
Некоторые расстроились
Активно реагировали и звезды, от Тины Канделаки до Басты. И конечно, футболисты и футбольные комментаторы.
«Гари Линекер, Рио Фердинанд, Стивен Джеррард, Майкл Оуэн (английские футболисты — ред.) со спокойной, взвешенной реакцией на победу Барселоны».
Разумеется, не обошлось и без мемов. Так, некоторые пользователи «вручили» «Оскар» нападающему «Барселоны» Суаресу.
«Все лучше с музыкой из «Титаника», — пишет Майкл Нун.
"Журнал Marca: нулевой шанс, что «Барселона»
«Барселона»: подержи мое пиво.
«Когда люди говорят: “Это просто игра”, покажите им вот это…».
|Энрике Луис
|Эмери Унаи
|
|
|
|
|5
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|7
|7
|Удары в створ
|3
|6
|Угловые
|4
|16
|Фолы
|25
|3
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Дениз Айтекин (Германия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter