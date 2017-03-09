Соцсети бурно отреагировали на сенсационную победу «Барселоны»

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Каталонцы обыграли французов со счетом 6:1, при этом в предыдущем матче с ПСЖ «Барселона» уступила со счетом 0:4. Чтобы пройти в четвертьфинал, ей нужно было забить соперникам не меньше пяти мячей. В то, что испанцам это удастся, мало кто верил.

«Если ваши ленты в соцсетях загадочным образом прорвало в среду вечером, значит, вы дружите с большим количеством футбольных фанатов», — пишет журналист Mashable Сэм Рейд, напоминая, что до этого дня еще никому в рамках «Лиги чемпионов» не удавалось компенсировать разницу в столько мячей.

Многие из твитов, опубликованных во время или сразу после матча, представляли собой чистые эмоции, не требующие перевода.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="tl" dir="ltr">hahahahahHAHAHAHhahahHAHAHhhahahhAHAHhahahHAHAHhahahahahhAHAHAHAHAHhhAHAHAHAHhHAHAHAHAHAhahahahahahaha</p>— Micah Peters (@micahpeters_) <a href="https://twitter.com/micahpeters_/status/839592603880390658">8 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="tl" dir="ltr">HAHAHAHAHAHA</p>— Alexander Abnos (@AnAbnos) <a href="https://twitter.com/AnAbnos/status/839592509185589249">8 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr">WOOOOOOOOOOOOOOWWWWWWWWWWWWWWW</p>— Thierry Henry (@ThierryHenry) <a href="https://twitter.com/ThierryHenry/status/839593296800395264">8 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Некоторые расстроились из-за того, что пропустили концовку матча: из шести мячей три «Барселона» забила после 87-й минуты матча.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Hi guys I watched 85 minutes of the Barca game then went to a 4:30 meeting so I'm DOING FINE EVERYTHING IS FINE YEP</p>— Rachel Ullrich (@rachelullrich) <a href="https://twitter.com/rachelullrich/status/839597815047282688">8 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Тупо когда написал твит, пошёл спать, неверя в чудеса, а на утро бах,и главная сенсация современного футбола</p>— Костя (@kostia_kvasha) <a href="https://twitter.com/kostia_kvasha/status/839703189175795712">9 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

​Активно реагировали и звезды, от Тины Канделаки до Басты. И конечно, футболисты и футбольные комментаторы.

«Гари Линекер, Рио Фердинанд, Стивен Джеррард, Майкл Оуэн (английские футболисты — ред.) со спокойной, взвешенной реакцией на победу Барселоны».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Gary Lineker, Rio Ferdinand, Steven Gerrard, & Michael Owen with calm, measured reactions to <a href="https://twitter.com/hashtag/Barcelona?src=hash">#Barcelona</a>'s winner. ? <a href="https://t.co/9KeSWCeSdN">https://t.co/9KeSWCeSdN</a> <a href="https://t.co/vw6E2HcFAI">pic.twitter.com/vw6E2HcFAI</a></p>— Planet Fútbol (@si_soccer) <a href="https://twitter.com/si_soccer/status/839604114883493888">8 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Вы это видели????????браво,Барселона?</p>— Fedor Smolov (@smolovfedor_90) <a href="https://twitter.com/smolovfedor_90/status/839593317390249990">8 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Женщины, Барселона нас с праздником поздравила!)</p>— Тина Канделаки (@tina_kandelaki) <a href="https://twitter.com/tina_kandelaki/status/839593497355251719">8 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">В принципе Барсе надо вручить Кубок чемпионов прямо сейчас и закрыть эту Лигу чемпионов.</p>— Георгий Черданцев (@cherdantsev) <a href="https://twitter.com/cherdantsev/status/839593061093093377">8 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Барса победила.Я видел этотматч.Я видел Бога.......ПСЖ сори выше головы не прыгнешь.</p>— BastaVakulenko (@bastaakanoggano) <a href="https://twitter.com/bastaakanoggano/status/839614366945263616">8 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Разумеется, не обошлось и без мемов. Так, некоторые пользователи «вручили» «Оскар» нападающему «Барселоны» Суаресу.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/bastaakanoggano">@bastaakanoggano</a> ЛАЛА СУАРЕЗ <a href="https://t.co/1BIeLG6697">pic.twitter.com/1BIeLG6697</a></p>— Nиkas (@N1ckas) <a href="https://twitter.com/N1ckas/status/839614575699984386">8 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Отберите Оскар у 'Ла ла лэнда'. Отдайте 'Барсе' и ПСЖ.</p>— Aleksey Eks (@eks_lj) <a href="https://twitter.com/eks_lj/status/839594309850656783">8 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

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«Все лучше с музыкой из «Титаника», — пишет Майкл Нун.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Everything is better with Titanic music <a href="https://twitter.com/hashtag/Barcelona?src=hash">#Barcelona</a> <a href="https://t.co/NTto3Ak4VW">pic.twitter.com/NTto3Ak4VW</a></p>— Michael Noone (@MichaelNoone44) <a href="https://twitter.com/MichaelNoone44/status/839611831069065216">8 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

​"Журнал Marca: нулевой шанс, что «Барселона» что-то изменит.

«Барселона»: подержи мое пиво.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Marca: 0% chance of FCB turning it over. <br><br>FCB: hold my beer<br><br> <a href="https://t.co/M8aXl0Z1u8">pic.twitter.com/M8aXl0Z1u8</a></p>— ?? (@lucasammr) <a href="https://twitter.com/lucasammr/status/839594829571031040">8 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Когда люди говорят: “Это просто игра”, покажите им вот это…».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">When people say "it's only a game.", just show them this... <a href="https://t.co/gfu8nROpjF">pic.twitter.com/gfu8nROpjF</a></p>— Football Fights (@footbalIfights) <a href="https://twitter.com/footbalIfights/status/839623866959998982">8 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

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