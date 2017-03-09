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9 марта 2017, 11:12 | Футбол: Еврокубки | РИА Новости

Соцсети бурно отреагировали на сенсационную победу «Барселоны»

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Триумфальная победа «Барселоны» в 1/8 финала Лиги чемпионов над французским клубом «Пари Сен-Жермен» спровоцировала бурную реакцию в соцсетях.

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© Reuters

Каталонцы обыграли французов со счетом 6:1, при этом в предыдущем матче с ПСЖ «Барселона» уступила со счетом 0:4. Чтобы пройти в четвертьфинал, ей нужно было забить соперникам не меньше пяти мячей. В то, что испанцам это удастся, мало кто верил.

«Если ваши ленты в соцсетях загадочным образом прорвало в среду вечером, значит, вы дружите с большим количеством футбольных фанатов», — пишет журналист Mashable Сэм Рейд, напоминая, что до этого дня еще никому в рамках «Лиги чемпионов» не удавалось компенсировать разницу в столько мячей.

Многие из твитов, опубликованных во время или сразу после матча, представляли собой чистые эмоции, не требующие перевода.

Некоторые расстроились из-за того, что пропустили концовку матча: из шести мячей три «Барселона» забила после 87-й минуты матча.

​Активно реагировали и звезды, от Тины Канделаки до Басты. И конечно, футболисты и футбольные комментаторы.

«Гари Линекер, Рио Фердинанд, Стивен Джеррард, Майкл Оуэн (английские футболисты — ред.) со спокойной, взвешенной реакцией на победу Барселоны».

Разумеется, не обошлось и без мемов. Так, некоторые пользователи «вручили» «Оскар» нападающему «Барселоны» Суаресу.

«Все лучше с музыкой из «Титаника», — пишет Майкл Нун.

​"Журнал Marca: нулевой шанс, что «Барселона» что-то изменит.

«Барселона»: подержи мое пиво.

«Когда люди говорят: “Это просто игра”, покажите им вот это…».

8.03.2017 22:45 Зрители 96290 Плей-офф: 1/8 финала Camp Nou
Барселона 6:1 ПСЖ
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Энрике Луис Эмери Унаи
Голы
3′ Луис Суарес 9
40′ Левен Кюрзава 20
50′ Лионель Месси 10
88′ да Силва Сантос Неймар 11
90+1′ да Силва Сантос Неймар 11
90+5′ Серхи Роберто (да Силва Сантос Неймар) 20
9 Эдинсон Кавани (Л. Кюрзава) 62′
Составы
Марк-Андре тер Штеген 1
Хавьер Маскерано 14
23′ Жерар Пике 3
Самюэль Юмтити 23
36′ Серхио Бускетс 5
67′ Луис Суарес 9
Лионель Месси 10
64′ да Силва Сантос Неймар 11
76′ Рафинья 12
Серхи Роберто 20
61′ 84′ Иван Ракитич 4
Андре Гомиш 21
65′ Андрес Иньеста (к) 8
Арда Туран 7
16 Кевин Трапп
20 Левен Кюрзава
2 Тиагу Силва (к)
5 Маркиньюс 90′
6 Марко Верратти 90+4′
9 Эдинсон Кавани 42′
14 Блэз Матюиди 5′
25 Адриен Рабьо
12 Тома Менье 90′
4 Гжегож Крыховяк
7 Родригес Моура Лукас 55′
11 Анхель Ди Мария
23 Юлиан Дракслер 75′ 14′
19 Серж Орье
Статистика
5 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 7
7 Удары в створ 3
6 Угловые 4
16 Фолы 25
3 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Дениз Айтекин (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Реакция Линекера, Фердинанда, Джеррарда и Оуэна на победный гол «Барселоны»

Реакция Линекера, Фердинанда, Джеррарда и Оуэна на победный гол «Барселоны»

Бывшие игроки сборной Англии Гари Линекер, Рио Фердинанд, Майкл Оуэн и Стивен Джеррард, работающие футбольными экспертами, бурно отреагировали на шестой гол «Барселоны» в ворота «ПСЖ» (6:1), выведший каталонцев в ¼ финала Лиги чемпионов.
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