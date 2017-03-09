«Газон в Ростове позорный». Английские СМИ солидарны с Моуринью

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DAILY STAR: «ЖОЗЕ ПРЕДСТОЯТ ГОРЯЧИЕ СКАЧКИ»

«Босс “Манчестер Юнайтед” опасается, что кочкообразное покрытие стадиона “Олимп-2” может навредить здоровью игроков. Моуринью был в бешенстве, когда УЕФА дал добро на проведение матча на таком поле. Суровая зима оставила огромные проплешины на газоне, на котором практически не видно травы».

DAILY EXPRESS: «МОУРИНЬЮ НАЧАЛ ПОЛЕВУЮ ВОЙНУ*»

* — Игра слов в заголовке. Turf war — борьба за власть, turf — дерн, газон.

«У Моуринью и так было ужасное настроение после того, как он увидел состояние ростовского поля, а делегат УЕФА окончательно испортил его, сказав, что «здоровье всех футболистов «МЮ» застраховано».

Поле стадиона «Олимп-2» неровное, рыхлое и потертое. Моуринью сравнил его с газоном пекинского стадиона где прошлым летом «МЮ» должен был провести товарищеский матч с «Манчестер Сити». Но та игра была отменена по причине плохого поля, а матч с «Ростовом» отменить невозможно.

Тренировку игроки «Юнайтед» проводили в одном углу поля и держались подальше от середины, где трава почти не растет.

DAILY MAIL: «ВОТ ТАК ФУТБОЛИСТЫ “МЮ” ПРОВЕРЯЮТ СОСТОЯНИЕ ГАЗОНА НА РОСТОВСКОМ СТАДИОНЕ»

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Manchester United players and Jose Mourinho check out the dodgy Rostov pitch ahead of tomorrow's game <a href="https://t.co/lEGPNTkPMA">https://t.co/lEGPNTkPMA</a> <a href="https://t.co/IYOT7fFdQM">pic.twitter.com/IYOT7fFdQM</a></p>— MailOnline Sport (@MailSport) <a href="https://twitter.com/MailSport/status/839506106372263937">8 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Джон Брэдли, комментатор российской премьер-лиги на канале ESPN: «Поле в Ростове и вправду не очень хорошее, но я бывал на играх в России, где люди красили газон за час до стартового свистка».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Rostov's pitch not great for tomorrow but I've been at games in Russia where they've been painting the pitch green an hour before kick off</p>— John Bradley (@JBcommentator) <a href="https://twitter.com/JBcommentator/status/839549330897895425">8 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Soccer AM: «Жозе Моуринью считает газон в Ростове плохим? Давайте подумаем о тех, кто сражается на полях Sunday League (всеанглийский турнир среди любителей — Прим. “СЭ”)».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Jose Mourinho thinks Rostov's pitch is bad? Spare a thought for the Sunday League warriors out there ? <a href="https://t.co/tzDHIwXhLa">pic.twitter.com/tzDHIwXhLa</a></p>— Soccer AM (@SoccerAM) <a href="https://twitter.com/SoccerAM/status/839542453736783883">8 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

United Religion: «Феллаини тренируется на ростовском газоне».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Marouane Fellaini training on the Rostov pitch. <a href="https://t.co/zyNFVpcoV8">pic.twitter.com/zyNFVpcoV8</a></p>— United Religion (@Unitedology) <a href="https://twitter.com/Unitedology/status/839485752920662016">8 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Endee Football: «Ростовское поле — это просто анекдот. Понимаю, почему Моуринью недоволен. Кто-то может травмироваться».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Rostov's pitch is an absolute joke. I can see why Mourinho is unhappy. Someone is going to get injured. <a href="https://twitter.com/hashtag/mufc?src=hash">#mufc</a> <a href="https://t.co/Ez97XfsMSG">pic.twitter.com/Ez97XfsMSG</a></p>— Endee Football (@EndeeFootball) <a href="https://twitter.com/EndeeFootball/status/839472215896834050">8 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Саймон Пич, журналист Press Association: «Wi-Fi в Ростове такой же хороший, как и поле. Репортаж с матча будет забавным».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">The Rostov pitch is as good as the wifi. Tomorrow's match report will be fun</p>— Simon Peach (@SimonPeach) <a href="https://twitter.com/SimonPeach/status/839466597622378497">8 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

марк: «знаю, что моуринью любит жаловаться, но ростовский газон позорный».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">I know José likes a bit of a moan but come on, that <a href="https://twitter.com/hashtag/Rostov?src=hash">#Rostov</a> pitch is disgraceful <a href="https://twitter.com/hashtag/MUFC?src=hash">#MUFC</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/EuropaLeague?src=hash">#EuropaLeague</a> <a href="https://t.co/nglvLJuJxU">pic.twitter.com/nglvLJuJxU</a></p>— Mark. (@japp88) <a href="https://twitter.com/japp88/status/839455259743424512">8 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Майкл Бартон: «Сейчас у футболистов все слишком хорошо. А в 1980-х поля были отвратительными».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Mourinho complaining about the pitch at Rostov. They have it way too good nowadays. Some of the pitches in the 80s were horrendous</p>— Michael Barton (@mrmichaelbarton) <a href="https://twitter.com/mrmichaelbarton/status/839448588329619456">8 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Роб Доусон, корреспондент Manchester Evening News: «Игроки разминаются, но держатся подальше от проблемных зон».

Сагир Осман: «Юнайтед» должна быть присуждена победа, а «Ростов» нужно оштрафовать. Это поле — потенциальная угроза травмы.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Players warming up, but staying well away from the main problem areas. <a href="https://t.co/1nig2khGdl">pic.twitter.com/1nig2khGdl</a></p>— Rob Dawson (@RobDawsonMEN) <a href="https://twitter.com/RobDawsonMEN/status/839445245934845952">8 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">United should be awarded a win and Rostov fined for their pitch being in such bad condition, a potential injury hazard it seems</p>— Sagheer Osman (@sagheerosman) <a href="https://twitter.com/sagheerosman/status/839425900273885186">8 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Эндрю Флинт, журналист These Football Times: «Британская пресса отлично изучила вопрос: по их мнению, “Олимп-2” принимает первый матч после зимнего перерыва…».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Ah, British press doing their research well; "Olimp-2 has not hosted a game since winter break"... <a href="https://twitter.com/RusFootballNews">@RusFootballNews</a> <a href="https://twitter.com/FutbolgradLive">@FutbolgradLive</a> <a href="https://t.co/AZTk3aIDU8">pic.twitter.com/AZTk3aIDU8</a></p>— Andrew Flint (@AndrewMijFlint) <a href="https://twitter.com/AndrewMijFlint/status/839554310497308678">8 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>