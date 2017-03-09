«Газон в Ростове позорный». Английские СМИ солидарны с Моуринью
«СЭ» изучил мнение британской прессы и английских фанатов «МЮ» о сегодняшней игре с «Ростовом».
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DAILY STAR: «ЖОЗЕ ПРЕДСТОЯТ ГОРЯЧИЕ СКАЧКИ»
«Босс “Манчестер Юнайтед” опасается, что кочкообразное покрытие стадиона “Олимп-2” может навредить здоровью игроков. Моуринью был в бешенстве, когда УЕФА дал добро на проведение матча на таком поле. Суровая зима оставила огромные проплешины на газоне, на котором практически не видно травы».
DAILY EXPRESS: «МОУРИНЬЮ НАЧАЛ ПОЛЕВУЮ ВОЙНУ*»
* — Игра слов в заголовке. Turf war — борьба за власть, turf — дерн, газон.
«У Моуринью и так было ужасное настроение после того, как он увидел состояние ростовского поля, а делегат УЕФА окончательно испортил его, сказав, что «здоровье всех футболистов «МЮ» застраховано».
Поле стадиона «Олимп-2» неровное, рыхлое и потертое. Моуринью сравнил его с газоном пекинского стадиона где прошлым летом «МЮ» должен был провести товарищеский матч с «Манчестер Сити». Но та игра была отменена по причине плохого поля, а матч с «Ростовом» отменить невозможно.
Тренировку игроки «Юнайтед» проводили в одном углу поля и держались подальше от середины, где трава почти не растет.
DAILY MAIL: «ВОТ ТАК ФУТБОЛИСТЫ “МЮ” ПРОВЕРЯЮТ СОСТОЯНИЕ ГАЗОНА НА РОСТОВСКОМ СТАДИОНЕ»
Джон Брэдли, комментатор российской
Soccer AM: «Жозе Моуринью считает газон в Ростове плохим? Давайте подумаем о тех, кто сражается на полях Sunday League (всеанглийский турнир среди любителей — Прим. “СЭ”)».
United Religion: «Феллаини тренируется на ростовском газоне».
Endee Football: «Ростовское поле — это просто анекдот. Понимаю, почему Моуринью недоволен.
Саймон Пич, журналист Press Association: «Wi-Fi в Ростове такой же хороший, как и поле. Репортаж с матча будет забавным».
марк: «знаю, что моуринью любит жаловаться, но ростовский газон позорный».
Майкл Бартон: «Сейчас у футболистов все слишком хорошо. А в 1980-х поля были отвратительными».
Роб Доусон, корреспондент Manchester Evening News: «Игроки разминаются, но держатся подальше от проблемных зон».
Сагир Осман: «Юнайтед» должна быть присуждена победа, а «Ростов» нужно оштрафовать. Это поле — потенциальная угроза травмы.
Эндрю Флинт, журналист These Football Times: «Британская пресса отлично изучила вопрос: по их мнению, “Олимп-2” принимает первый матч после зимнего перерыва…».
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