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9 марта 2017, 12:12 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

«Газон в Ростове позорный». Английские СМИ солидарны с Моуринью

«СЭ» изучил мнение британской прессы и английских фанатов «МЮ» о сегодняшней игре с «Ростовом».

Газон в Ростове позорный. Английские СМИ солидарны с Моуринью - Фото Увеличить
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DAILY STAR: «ЖОЗЕ ПРЕДСТОЯТ ГОРЯЧИЕ СКАЧКИ»

«Босс “Манчестер Юнайтед” опасается, что кочкообразное покрытие стадиона “Олимп-2” может навредить здоровью игроков. Моуринью был в бешенстве, когда УЕФА дал добро на проведение матча на таком поле. Суровая зима оставила огромные проплешины на газоне, на котором практически не видно травы».

DAILY EXPRESS: «МОУРИНЬЮ НАЧАЛ ПОЛЕВУЮ ВОЙНУ*»

* — Игра слов в заголовке. Turf war — борьба за власть, turf — дерн, газон.

«У Моуринью и так было ужасное настроение после того, как он увидел состояние ростовского поля, а делегат УЕФА окончательно испортил его, сказав, что «здоровье всех футболистов «МЮ» застраховано».

Поле стадиона «Олимп-2» неровное, рыхлое и потертое. Моуринью сравнил его с газоном пекинского стадиона где прошлым летом «МЮ» должен был провести товарищеский матч с «Манчестер Сити». Но та игра была отменена по причине плохого поля, а матч с «Ростовом» отменить невозможно.

Тренировку игроки «Юнайтед» проводили в одном углу поля и держались подальше от середины, где трава почти не растет.

DAILY MAIL: «ВОТ ТАК ФУТБОЛИСТЫ “МЮ” ПРОВЕРЯЮТ СОСТОЯНИЕ ГАЗОНА НА РОСТОВСКОМ СТАДИОНЕ»

Джон Брэдли, комментатор российской премьер-лиги на канале ESPN: «Поле в Ростове и вправду не очень хорошее, но я бывал на играх в России, где люди красили газон за час до стартового свистка».

Soccer AM: «Жозе Моуринью считает газон в Ростове плохим? Давайте подумаем о тех, кто сражается на полях Sunday League (всеанглийский турнир среди любителей — Прим. “СЭ”)».

United Religion: «Феллаини тренируется на ростовском газоне».

Endee Football: «Ростовское поле — это просто анекдот. Понимаю, почему Моуринью недоволен. Кто-то может травмироваться».

Саймон Пич, журналист Press Association: «Wi-Fi в Ростове такой же хороший, как и поле. Репортаж с матча будет забавным».

марк: «знаю, что моуринью любит жаловаться, но ростовский газон позорный».

Майкл Бартон: «Сейчас у футболистов все слишком хорошо. А в 1980-х поля были отвратительными».

Роб Доусон, корреспондент Manchester Evening News: «Игроки разминаются, но держатся подальше от проблемных зон».

Сагир Осман: «Юнайтед» должна быть присуждена победа, а «Ростов» нужно оштрафовать. Это поле — потенциальная угроза травмы.

Эндрю Флинт, журналист These Football Times: «Британская пресса отлично изучила вопрос: по их мнению, “Олимп-2” принимает первый матч после зимнего перерыва…».

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