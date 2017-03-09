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9 марта 2017, 11:09 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Реакция Линекера, Фердинанда, Джеррарда и Оуэна на победный гол «Барселоны»

Бывшие игроки сборной Англии Гари Линекер, Рио Фердинанд, Майкл Оуэн и Стивен Джеррард, работающие футбольными экспертами, бурно отреагировали на шестой гол «Барселоны» в ворота «ПСЖ» (6:1), выведший каталонцев в ¼ финала Лиги чемпионов.

Суарес спорит с главным арбитром матча Денизом Айтекином. Увеличить
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© AFP 2017

«Барселона» в первом матче на выезде уступила со счётом 0:4 и даже при счёте 5:1 на домашнем поле уступала в противостоянии, но гол Серхи Роберто в концовке ответной игры стал решающим.

8.03.2017 22:45 Зрители 96290 Плей-офф: 1/8 финала Camp Nou
Барселона 6:1 ПСЖ
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Энрике Луис Эмери Унаи
Голы
3′ Луис Суарес 9
40′ Левен Кюрзава 20
50′ Лионель Месси 10
88′ да Силва Сантос Неймар 11
90+1′ да Силва Сантос Неймар 11
90+5′ Серхи Роберто (да Силва Сантос Неймар) 20
9 Эдинсон Кавани (Л. Кюрзава) 62′
Составы
Марк-Андре тер Штеген 1
Хавьер Маскерано 14
23′ Жерар Пике 3
Самюэль Юмтити 23
36′ Серхио Бускетс 5
67′ Луис Суарес 9
Лионель Месси 10
64′ да Силва Сантос Неймар 11
76′ Рафинья 12
Серхи Роберто 20
61′ 84′ Иван Ракитич 4
Андре Гомиш 21
65′ Андрес Иньеста (к) 8
Арда Туран 7
16 Кевин Трапп
20 Левен Кюрзава
2 Тиагу Силва (к)
5 Маркиньюс 90′
6 Марко Верратти 90+4′
9 Эдинсон Кавани 42′
14 Блэз Матюиди 5′
25 Адриен Рабьо
12 Тома Менье 90′
4 Гжегож Крыховяк
7 Родригес Моура Лукас 55′
11 Анхель Ди Мария
23 Юлиан Дракслер 75′ 14′
19 Серж Орье
Статистика
5 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 7
7 Удары в створ 3
6 Угловые 4
16 Фолы 25
3 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Дениз Айтекин (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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