Реакция Линекера, Фердинанда, Джеррарда и Оуэна на победный гол «Барселоны»

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«Барселона» в первом матче на выезде уступила со счётом 0:4 и даже при счёте 5:1 на домашнем поле уступала в противостоянии, но гол Серхи Роберто в концовке ответной игры стал решающим.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Steven Gerrard, <a href="https://twitter.com/GaryLineker">@GaryLineker</a>, <a href="https://twitter.com/rioferdy5">@rioferdy5</a> & <a href="https://twitter.com/themichaelowen">@themichaelowen</a>'s reaction to the last Barcelona goal. Amazing! <a href="https://t.co/XeqeNFfsVb">pic.twitter.com/XeqeNFfsVb</a></p>— BeanymanSports (@BeanymanSports) <a href="https://twitter.com/BeanymanSports/status/839596750725865477">8 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>