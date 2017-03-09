Реакция Линекера, Фердинанда, Джеррарда и Оуэна на победный гол «Барселоны»
Бывшие игроки сборной Англии Гари Линекер, Рио Фердинанд, Майкл Оуэн и Стивен Джеррард, работающие футбольными экспертами, бурно отреагировали на шестой гол «Барселоны» в ворота «ПСЖ» (6:1), выведший каталонцев в ¼ финала Лиги чемпионов.
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© AFP 2017
«Барселона» в первом матче на выезде уступила со счётом 0:4 и даже при счёте 5:1 на домашнем поле уступала в противостоянии, но гол Серхи Роберто в концовке ответной игры стал решающим.
Главные тренеры
|Энрике Луис
|Эмери Унаи
Голы
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Составы
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Статистика
|5
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|7
|7
|Удары в створ
|3
|6
|Угловые
|4
|16
|Фолы
|25
|3
|Офсайды
|5
Судьи
|Главный судья
|Дениз Айтекин (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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