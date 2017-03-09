Эмери: Решения судьи в матче с «Барселоной» были направлены против «ПСЖ»

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Игра, прошедшая в среду на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, завершилась победой хозяев поля со счетом 6:1. При этом два мяча футболисты «сине-гранатовых» забили с пенальти, а решающий гол Серхи Роберто забил на последней добавленной минуте.

Первая игра, прошедшая в Париже, завершилась победой «Пари Сен-Жермен» (4:0). Таким образом, в четвертьфинал вышла «Барселона», одержавшая победу в двухматчевом противостоянии со счетом 6:5.

«Это правда, что мы упустили прекрасную возможность. Игра в первом тайме была нашей ошибкой: мы не могли организовать прессинг, не могли правильно распоряжаться мячом. Мы оборонялись очень глубоко, и они имели намного больше шансов для взятия ворот. Во второй половине мы были более спокойными и лучше располагались на поле. Мы улучшили свою игру и могли сделать счет 2:3. Решения судьи были направлены против нас, и мы потеряли все в последние минуты. “Барселона” способна на такое. В последние минуты им было нечего терять», — сказал Эмери, слова которого приводятся на сайте УЕФА.