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9 марта 2017, 9:39 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Эмери: Решения судьи в матче с «Барселоной» были направлены против «ПСЖ»

МОСКВА, 9 мар — Р-Спорт. Судейские решение в концовке ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Пари Сен-Жермен» были направлены против французского клуба, считает главный тренер парижан Унаи Эмери.

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© AFP 2017

Игра, прошедшая в среду на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, завершилась победой хозяев поля со счетом 6:1. При этом два мяча футболисты «сине-гранатовых» забили с пенальти, а решающий гол Серхи Роберто забил на последней добавленной минуте.

Первая игра, прошедшая в Париже, завершилась победой «Пари Сен-Жермен» (4:0). Таким образом, в четвертьфинал вышла «Барселона», одержавшая победу в двухматчевом противостоянии со счетом 6:5.

«Это правда, что мы упустили прекрасную возможность. Игра в первом тайме была нашей ошибкой: мы не могли организовать прессинг, не могли правильно распоряжаться мячом. Мы оборонялись очень глубоко, и они имели намного больше шансов для взятия ворот. Во второй половине мы были более спокойными и лучше располагались на поле. Мы улучшили свою игру и могли сделать счет 2:3. Решения судьи были направлены против нас, и мы потеряли все в последние минуты. “Барселона” способна на такое. В последние минуты им было нечего терять», — сказал Эмери, слова которого приводятся на сайте УЕФА.

8.03.2017 22:45 Зрители 96290 Плей-офф: 1/8 финала Camp Nou
Барселона 6:1 ПСЖ
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Энрике Луис Эмери Унаи
Голы
3′ Луис Суарес 9
40′ Левен Кюрзава 20
50′ Лионель Месси 10
88′ да Силва Сантос Неймар 11
90+1′ да Силва Сантос Неймар 11
90+5′ Серхи Роберто (да Силва Сантос Неймар) 20
9 Эдинсон Кавани (Л. Кюрзава) 62′
Составы
Марк-Андре тер Штеген 1
Хавьер Маскерано 14
23′ Жерар Пике 3
Самюэль Юмтити 23
36′ Серхио Бускетс 5
67′ Луис Суарес 9
Лионель Месси 10
64′ да Силва Сантос Неймар 11
76′ Рафинья 12
Серхи Роберто 20
61′ 84′ Иван Ракитич 4
Андре Гомиш 21
65′ Андрес Иньеста (к) 8
Арда Туран 7
16 Кевин Трапп
20 Левен Кюрзава
2 Тиагу Силва (к)
5 Маркиньюс 90′
6 Марко Верратти 90+4′
9 Эдинсон Кавани 42′
14 Блэз Матюиди 5′
25 Адриен Рабьо
12 Тома Менье 90′
4 Гжегож Крыховяк
7 Родригес Моура Лукас 55′
11 Анхель Ди Мария
23 Юлиан Дракслер 75′ 14′
19 Серж Орье
Статистика
5 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 7
7 Удары в створ 3
6 Угловые 4
16 Фолы 25
3 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Дениз Айтекин (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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