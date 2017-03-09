Фантастика!!! «Барселона»!!!

Гол на первых минутах был единственным шансом «Барсы» на чудо. Только он мог раскалить атмосферу на «Камп Ноу» до предела. Только он способен был ошарашить игроков «ПСЖ». Заставить их дрожать от страха. Вселить им в головы пульсирующую и вгоняющую в холодный пот мысль: «Как бы нас не уничтожили! Как бы не стерли нас с лица этого широченного газона, как стерли здесь на днях хихонский “Спортинг” и “Сельту”!» (6:1 и 5:0 соответственно).

И быстрой гол случился. Хозяева бросились в атаку, как охотничьи псы кидаются за добычей. Почти тут же высоченные защитники парижан, словно загипнотизированные, не сумели попасть по мячу после простого заброса. Месси, который в первом матче был абсолютно незаметен, сразу же показал: сегодня он в порядке. Элегантно переправил опустившийся к нему мяч в сторону Суареса. Трапп засуетился и не успел сыграть на выходе. А зубастый уругваец, которому такие вот матчи, требующие особого проявления воли и характера, всегда удавались, ткнул мяч головой мимо вратаря.

Что тут началось! Окрашенные в сине-гранатовые цвета трибуны застонали от восторга. А глаза футболистов в сине-гранатовой форме налились кровью: эти парни почувствовали, что отыграться и, правда, возможно. Понятно, что до матча все они в один голос твердили, что 0:4 в Париже в День всех влюбленных — это еще не конец. Что в Международный женский день такой великий клуб как «Барса» может победить еще крупнее. Но то были слова, а теперь они подкреплены делом.

За три недели, прошедших с момента первой встречи, главный тренер каталонцев Луис Энрике успел объявить, что летом свой пост оставит. Едва ли только это так взбодрило команду, но в любом случае ход себя оправдал. «Барса» играла вдохновенно.

В Париже всех поразила беззубость средней линии команды, которая будто растворилась, оставляя сопернику чудовищно много свободного пространства. Тем удивительнее, что на этот именно центр сине-гранатовых оказался особенно хорош. «ПСЖ» в буквальном смысле не мог выбраться со своей половины. Прессинг хозяев работал отменно. Бускетс, Ракитич и Иньеста раз за разом сжирали оппонентов. Неймар нагнетал давление у чужой штрафной, шикарно бил издали, элегантно пасовал. Месси в своем гениальном стиле накручивал защитников.

Второй гол перед перерывом и третий после полностью соответствовали логике игры. «Барса» их заслужила. А «ПСЖ» откровенно запаниковал. Только страшным волнением можно объяснить странные действия Маркиньюса, позволившего Иньесте завладеть мячом в штрафной и пробить пяткой. Только жуткий испуг мог заставить Кюрзава неуклюже подставить ногу под этот удар и переправить мяч в сетку. Только оторопь могла повалить с ног на ровном месте в своей штрафной Менье и сфолить на Неймаре.

Месси пробил 11-метровый с космической силой. Унаи Эмери, для которого «Камп Ноу» — проклятое место, побледнел и уселся на скамейку. На баска стало больно смотреть… Казалось, теперь «Барса» не просто отыграется и переведет противостояние в дополнительное время, а решит все в основные 90 минут.

Так оно в итоге и получилось. Но с невероятным сюжетом! Для начала «ПСЖ» все-таки напомнил, что в составе этой команда тоже собраны мировые звезды. В частности, великолепный Кавани. После острой контратаки уругваец пробил в штангу, а затем Кюрзава, как показалось, реабилитировался за свой ляп и скинул мяч под удар нападающему.

3:1, и «Камп Ноу» затих. «Барсе» нужно было забивать три, но минуты таяли, «ПСЖ» успокоился… И вдруг, когда 90 минут почти закончились, «Барса» провела отрезок, который будут пересматривать спустя десятилетия, если не века. Неймар со штрафного! Еще раз Неймар с пенальти!! Еще раз Неймар с пенальти!! Бедный Эмери… Великая «Барселона»! Счастливые мы, кто это видел!