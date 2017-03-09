Дортмундская «Боруссия» разгромила «Бенфику» в ответном матче и вышла в четвертьфинал ЛЧ

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Встреча, прошедшая в среду в Дортмунде, завершилась победой хозяев со счетом 4:0. Хет-трик оформил Пьер-Эмерик Обамеянг (4-я, 61-я и 85-я минуты), еще один гол забил Кристиан Пулишич (59).

Первая игра, прошедшая в Лиссабоне, закончилась со счетом 1:0 в пользу «Бенфики».

Соперник немецкого клуба по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 17 марта в швейцарском Ньоне.