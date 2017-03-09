Дортмундская «Боруссия» разгромила «Бенфику» в ответном матче и вышла в четвертьфинал ЛЧ
МОСКВА, 9 мар —
Р-Спорт. Дортмундская «Боруссия» на своем поле разгромила лиссабонскую «Бенфику» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышла в следующую стадию турнира.
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Встреча, прошедшая в среду в Дортмунде, завершилась победой хозяев со счетом 4:0.
Первая игра, прошедшая в Лиссабоне, закончилась со счетом 1:0 в пользу «Бенфики».
Соперник немецкого клуба по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 17 марта в швейцарском Ньоне.
|8.03.2017 22:45
|Зрители 65849
|Плей-офф: 1/8 финала
|Signal-Iduna-Park
|Боруссия Д
|4:0
|Бенфика
|Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
|Томас Тухель
|Витория Руй
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|5
|6
|Удары в створ
|2
|5
|Угловые
|5
|13
|Фолы
|17
|9
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Мартин Аткинсон (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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