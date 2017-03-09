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9 марта 2017, 1:14 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Дортмундская «Боруссия» разгромила «Бенфику» в ответном матче и вышла в четвертьфинал ЛЧ

МОСКВА, 9 мар — Р-Спорт. Дортмундская «Боруссия» на своем поле разгромила лиссабонскую «Бенфику» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышла в следующую стадию турнира.

Дортмундская <span class=error>Боруссия</span> на своем поле разгромила лиссабонскую <span class=error>Бенфику</span> в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышла в следующую стадию турнира. Увеличить
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Встреча, прошедшая в среду в Дортмунде, завершилась победой хозяев со счетом 4:0. Хет-трик оформил Пьер-Эмерик Обамеянг (4-я, 61-я и 85-я минуты), еще один гол забил Кристиан Пулишич (59).

Первая игра, прошедшая в Лиссабоне, закончилась со счетом 1:0 в пользу «Бенфики».

Соперник немецкого клуба по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 17 марта в швейцарском Ньоне.

8.03.2017 22:45 Зрители 65849 Плей-офф: 1/8 финала Signal-Iduna-Park
Боруссия Д 4:0 Бенфика
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Томас Тухель Витория Руй
Голы
4′ Пьер-Эмерик Обамеянг (К. Пулишич) 17
59′ Кристиан Пулишич (Л. Пищек) 22
61′ Пьер-Эмерик Обамеянг (М. Шмельцер) 17
85′ Пьер-Эмерик Обамеянг (Э. Дурм) 17
Составы
Роман Бюрки 38
Эрик Дурм 37
Марсель Шмельцер (к) 29
Марк Бартра 5
65′ Лукаш Пищек 26
31′ Гонсало Кастро 27
Кристиан Пулишич 22
Юлиан Вайгль 33
88′ Сократис Папастатопулос 25
Маттиас Гинтер 28
38′ 81′ Усман Дембеле 7
Синдзи Кагава 23
86′ Пьер-Эмерик Обамеянг 17
Андре Шюррле 21
1 Эдерсон
50 Нелсон Семеду
19 Элизеу
4 Андерсон Луис Луизау (к)
14 Виктор Линделеф
34 Андре Алмейда
21 Луиш Мигел Пиззи
11 Константинос Митроглу
18 Эдуардо Сальвио 64′
17 Жонас
7 Андреас Самарис 74′ 33′
17 Андрия Живкович
22 Франко Серви 82′
9 Рауль Хименес
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 5
6 Удары в створ 2
5 Угловые 5
13 Фолы 17
9 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Мартин Аткинсон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
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