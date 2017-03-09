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9 марта 2017, 0:55 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

«Барселона» разгромила ПСЖ и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Испанская «Барселона» на своем поле одержала крупную победу со счетом 6:1 над французским ПСЖ в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов и вышла в следующую стадию турнира.

Испанский клуб победил со счетом 6:1 и стал первым в истории <span class=error>еврокубков</span> который сумел отыграть отставание в четыре мяча после первого матча <nobr>плей-офф.</nobr> Увеличить
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В составе хозяев голы забили Луис Суарес (3-я минута), Лионель Месси (50), Неймар (88, 90 — с пенальти) и Серхио Роберто (90), еще один мяч Лейвин Курзава отправил в свои ворота (40). У парижан отличился Эдинсон Кавани (62), который забивал мячи в семи из восьми матчей клуба в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне (всего на его счету восемь голов в восьми матчах).

Первая встреча во Франции завершилась крупной победой хозяев со счетом 4:0. Таким образом, общий счет противостояния — 6:5 в пользу каталонцев. Впервые в истории еврокубков команде удалось отыграть четыре мяча после первой встречи плей-офф.

«Барселона» впервые пропустила в домашнем матче Лиги чемпионов нынешнего сезона.

Как сообщало издание El Confidential, игроки «Пари Сен- Жермен» могли получить по миллиону евро премиальных от президента клуба Насера Аль-Хелаифи за выход в следующий раунд турнира.

Соперник испанского клуба по четвертьфиналу определится в результате жеребьевки.

8.03.2017 22:45 Плей-офф: 1/8 финала Camp Nou
Барселона 6:1 ПСЖ
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Энрике Луис Эмери Унаи
Голы
3′ Луис Суарес 9
40′ Левен Кюрзава 20
50′ Лионель Месси 10
88′ да Силва Сантос Неймар 11
90+1′ да Силва Сантос Неймар 11
90+5′ Серхи Роберто (да Силва Сантос Неймар) 20
9 Эдинсон Кавани (Л. Кюрзава) 62′
Составы
Марк-Андре тер Штеген 1
Хавьер Маскерано 14
23′ Жерар Пике 3
Самюэль Юмтити 23
36′ Серхио Бускетс 5
67′ Луис Суарес 9
Лионель Месси 10
64′ да Силва Сантос Неймар 11
76′ Рафинья 12
Серхи Роберто 20
61′ 84′ Иван Ракитич 4
Андре Гомиш 21
65′ Андрес Иньеста (к) 8
Арда Туран 7
16 Кевин Трапп
20 Левен Кюрзава
2 Тиагу Силва (к)
5 Маркиньюс 90′
6 Марко Верратти 90+4′
9 Эдинсон Кавани 42′
14 Блэз Матюиди 5′
25 Адриен Рабьо
12 Тома Менье 90′
4 Гжегож Крыховяк
7 Родригес Моура Лукас 55′
11 Анхель Ди Мария
23 Юлиан Дракслер 75′ 14′
19 Серж Орье
Статистика
5 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 7
7 Удары в створ 3
0 Штанги, перекладины 1
6 Угловые 4
16 Фолы 25
3 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Дениз Айтекин (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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Нереализованный пенальти
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