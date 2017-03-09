«Барселона» разгромила ПСЖ и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Испанская «Барселона» на своем поле одержала крупную победу со счетом 6:1 над французским ПСЖ в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов и вышла в следующую стадию турнира.
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В составе хозяев голы забили Луис Суарес (3-я минута), Лионель Месси (50), Неймар (88, 90 — с пенальти) и Серхио Роберто (90), еще один мяч Лейвин Курзава отправил в свои ворота (40). У парижан отличился Эдинсон Кавани (62), который забивал мячи в семи из восьми матчей клуба в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне (всего на его счету восемь голов в восьми матчах).
Первая встреча во Франции завершилась крупной победой хозяев со счетом 4:0. Таким образом, общий счет противостояния — 6:5 в пользу каталонцев. Впервые в истории еврокубков команде удалось отыграть четыре мяча после первой встречи плей-офф.
«Барселона» впервые пропустила в домашнем матче Лиги чемпионов нынешнего сезона.
Как сообщало издание El Confidential, игроки «Пари Сен- Жермен» могли получить по миллиону евро премиальных от президента клуба Насера Аль-Хелаифи за выход в следующий раунд турнира.
Соперник испанского клуба по четвертьфиналу определится в результате жеребьевки.