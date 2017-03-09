«Барселона» разгромила ПСЖ и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

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В составе хозяев голы забили Луис Суарес (3-я минута), Лионель Месси (50), Неймар (88, 90 — с пенальти) и Серхио Роберто (90), еще один мяч Лейвин Курзава отправил в свои ворота (40). У парижан отличился Эдинсон Кавани (62), который забивал мячи в семи из восьми матчей клуба в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне (всего на его счету восемь голов в восьми матчах).

Первая встреча во Франции завершилась крупной победой хозяев со счетом 4:0. Таким образом, общий счет противостояния — 6:5 в пользу каталонцев. Впервые в истории еврокубков команде удалось отыграть четыре мяча после первой встречи плей-офф.

«Барселона» впервые пропустила в домашнем матче Лиги чемпионов нынешнего сезона.

Как сообщало издание El Confidential, игроки «Пари Сен- Жермен» могли получить по миллиону евро премиальных от президента клуба Насера Аль-Хелаифи за выход в следующий раунд турнира.

Соперник испанского клуба по четвертьфиналу определится в результате жеребьевки.