«Краснодар» сыграет на выезде с «Сельтой» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В первых после возобновления сезона играх — с «Уралом» в Кубке России (3:3, 3:4 в серии пенальти) и «Спартаком» (2:2) в чемпионате — краснодарцы потеряли из-за травм правого защитника Виталия Калешина и лучшего бомбардира Федора Смолова. Не играл опорный полузащитник Шарль Каборе. В предстоящем матче с «Сельтой» не сможет принять участие универсал Роман Шишкин, не заявленный на Лигу Европы. Все они с командой в Виго не прилетели.

С Газинским и Мамаевым

Хорошей новостью для поклонников краснодарской команды является то, что опорный полузащитник Юрий Газинский, подвернувший голеностоп в игре с красно-белыми, по словам Шалимова, в четверг выйдет в стартовом составе. Также вместе с командой прилетели еще не игравшие в этом году защитник Сергей Петров и полузащитник Павел Мамаев. Мамаев, получивший травму в октябре, как рассказал Шалимов, готов физически и психологически, однако пока ему не хватает игрового тонуса. По словам тренера, он рассчитывает, что полузащитник в четверг выйдет на замену.

Игры с «Уралом» и «Спартаком» получились для краснодарцев противоречивыми. В кубковой встрече подопечные Шалимова забили трижды уже в первом тайме, однако во втором позволили сопернику сравнять счет, а на последних минутах не реализовали пенальти — промахнулся Смолов. Форвард же не реализовал свою попытку и в серии послематчевых пенальти. По ходу игры со спартаковцами краснодарцы дважды отыгрывались, причем Смолов на этот раз 11-метровый реализовал, по горячим следам Шалимов оценил результат положительно.

Стоит напомнить, что «Краснодар» уже имеет удачный опыт двухматчевого противостояния с испанским клубом — в квалификации Лиги Европы сезона-2014/15 краснодарцы переиграли «Реал Сосьедад» (0:1 в гостях, 3:0 дома).

«Сельта» после разгрома от «Барсы»

Цитата С момента жеребьевки в конце февраля «Сельта» покинул нападающий Фабиан Орельяну, который после публичной ссоры с главным тренером Эдуардо Бериссо перешел на правах аренды в «Валенсию». Не совсем удачно складываются в последнее время дела у команды в чемпионате страны — за ничьими с хихонским «Спортингом» в гостях (1:1) и «Эспаньолом» дома (2:2) последовал гостевой разгром от «Барселоны» (0:5). Галисийцы, выигравшие пять встреч чемпионата подряд в начале года, занимают 10-е место в турнирной таблице с 35 очками, в 10 очках от зоны еврокубков.

В то же время на счету нападающего Яго Аспаса в этих встречах два гола, он занимает четвертую строчку в списке бомбардиров чемпионата Испании — 14 мячей в 23 играх, уступая только Лионелю Месси и Луису Суаресу из «Барселоны» и Криштиану Роналду из мадридского «Реала». Всего на счету 29-летнего нападающего, который осенью забил гол в дебютной встрече за сборную Испании, 19 голов в 34 матчах за клуб в текущем сезоне.

Из-за травм пропустят предстоящую встречу вратарь Рубен Бланко, который в текущем сезоне получает половину игрового времени (15 матчей), и один из ключевых игроков центра поля чилиец Педро Пабло Эрнандес (32 матча, один мяч). Проблемы с коленом мешают полноценно тренироваться другому важному полузащитнику сербу Неманье Радое (36 матчей, один мяч), однако, как рассказал Бериссо в среду, вопрос его участия открыт. На всех остальных Бериссо может рассчитывать сполна.

Футбол Лига Европы 2016/2017 1/8 финала, 9.03.2017, 23:05 -:- Сельта Краснодар

Встреча «Сельта» — «Краснодар» пройдет на стадионе «Балаидос» в Виго в четверг, начало в 23:05 мск. Матч обслужит шотландская бригада арбитров во главе с Крэйгом Томпсоном. Его ассистентами будут Алан Малвэнни и Дэвид Макгичи, дополнительными ассистентами назначены Кевин Клэнси и Эндрю Даллас, резервным судьей станет Грэм Стюарт. Согласно прогнозам синоптиков, в Виго температура воздуха будет +16 градусов.

Ответная игра пройдет на стадионе «Краснодар» 16 марта.