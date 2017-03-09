«Краснодар» сыграет на выезде с «Сельтой» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
ВИГО /Испания/, 9 марта. /ТАСС/. Российский футбольный клуб «Краснодар» в четверг проведет первый матч 1/8 финала Лиги Европы с испанской «Сельтой». Краснодарцам придется обойтись без ряда лидеров.
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В первых после возобновления сезона играх — с «Уралом» в Кубке России (3:3, 3:4 в серии пенальти) и «Спартаком» (2:2) в чемпионате — краснодарцы потеряли
С Газинским и Мамаевым
Хорошей новостью для поклонников краснодарской команды является то, что опорный полузащитник Юрий Газинский, подвернувший голеностоп в игре с
Игры с «Уралом» и «Спартаком» получились для краснодарцев противоречивыми. В кубковой встрече подопечные Шалимова забили трижды уже в первом тайме, однако во втором позволили сопернику сравнять счет, а на последних минутах не реализовали пенальти — промахнулся Смолов. Форвард же не реализовал свою попытку и в серии послематчевых пенальти. По ходу игры со спартаковцами краснодарцы дважды отыгрывались, причем Смолов на этот раз 11-метровый реализовал, по горячим следам Шалимов оценил результат положительно.
Стоит напомнить, что «Краснодар» уже имеет удачный опыт двухматчевого противостояния с испанским клубом — в квалификации Лиги Европы сезона-2014/15 краснодарцы переиграли «Реал Сосьедад» (0:1 в гостях, 3:0 дома).
«Сельта» после разгрома от «Барсы»
В то же время на счету нападающего Яго Аспаса в этих встречах два гола, он занимает четвертую строчку в списке бомбардиров чемпионата Испании — 14 мячей в 23 играх, уступая только Лионелю Месси и Луису Суаресу из «Барселоны» и Криштиану Роналду из мадридского «Реала». Всего на счету 29-летнего нападающего, который осенью забил гол в дебютной встрече за сборную Испании, 19 голов в 34 матчах за клуб в текущем сезоне.
Встреча «Сельта» — «Краснодар» пройдет на стадионе «Балаидос» в Виго в четверг, начало в 23:05 мск. Матч обслужит шотландская бригада арбитров во главе с Крэйгом Томпсоном. Его ассистентами будут Алан Малвэнни и Дэвид Макгичи, дополнительными ассистентами назначены Кевин Клэнси и Эндрю Даллас, резервным судьей станет Грэм Стюарт. Согласно прогнозам синоптиков, в Виго температура воздуха будет +16 градусов.
Ответная игра пройдет на стадионе «Краснодар» 16 марта.
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