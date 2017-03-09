«Манчестер Юнайтед» сыграет в Ростове в матче Лиги Европы при аншлаге и на плохом поле
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 марта. /ТАСС/. «Ростов» сыграет с английским клубом «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Поле стадиона «Олимп-2» находится не в лучшем состоянии и вызвало критику со стороны гостей, но все же пригодно для игры.
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Ростовский клуб продолжает переписывать собственную историю, пробившись во вторую стадию
«Манчестер Юнайтед» привык играть в Лиге чемпионов, однако в прошлом сезоне под руководством специалиста из Нидерландов Луи ван Гала манкунианцы заняли лишь пятое место в чемпионате Англии. В нынешнем сезоне, уже с Жозе Моуринью на тренерской скамейке, «Манчестер Юнайтед» вновь рискует остаться без Лиги чемпионов, занимая лишь шестое место, а победа в Лиге Европы может стать едва ли не единственным шансом популярного клуба вернуться в главный еврокубковый турнир.
В кубковых соревнованиях сезона «Манчестер Юнайтед», в отличие от чемпионата, выступает удачно. Клуб уже завоевал Кубок лиги, а в полуфинале Кубка Англии сыграет с лидером
6:0 перед «Манчестер Юнайтед»
«Ростову» также предстоит непростая борьба за попадание в еврокубки в следующем сезоне — для этого необходимо попадать в четверку лучших команд страны. Южане занимают лишь седьмую строчку, хотя от идущего четвертым Краснодара отстают всего на очко. Потому тренерский штаб «Ростова», который официально возглавляет Иван Данильянц, выпустил основной состав в недавнем матче чемпионата против «Томи». Сибиряки доигрывают сезон фактически молодежным составом и были вынуждены проводить домашнюю встречу в Ростове-на- Дону, однако ростовчане не стали беречь лидеров и разгромили соперника со счетом 6:0.
«Манчестер Юнайтед» в субботу довольствовался домашней ничьей с «Борнмутом» (1:1), гол на счету аргентинского защитника Маркоса Рохо. Моуринью в
Накануне встречи Моуринью отметил плохое состояние поля ростовского стадиона, что было заметно и по предыдущим матчам команды в нынешнем году. По мнению португальца, это чревато травмами. В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отметили, что поле находится не в лучшем состоянии, но оно пригодно для игры. Иван Данильянц заявил, что поле, конечно, не того качества, на котором соперники привыкли играть в Англии, однако таковы российские реалии, к тому же поле будет одинаковым для всех.
Бельгийское и немецкое противостояния
В четверг пройдут еще семь первых матчей 1/8 финала Лиги Европы. «Краснодар» в гостях сыграет с испанской «Сельтой», среди остальных пар следует выделить противостояния, победитель которых может рассчитывать на победу в турнире. Французский «Лион» сыграет с итальянской «Ромой», а «Шальке» встретится с другим клубом из Германии — менхенгладбахской «Боруссией».
Кроме того, датский «Копенгаген» примет «Аякс» из Нидерландов, кипрский АПОЭЛ — бельгийский «Андерлехт», а греческий «Олимпиакос» — турецкий «Бешикташ». Наконец, между собой сыграют два клуба из Бельгии — «Гент» и «Генк».
Ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 16 марта.
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