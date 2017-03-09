«Манчестер Юнайтед» сыграет в Ростове в матче Лиги Европы при аншлаге и на плохом поле

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Ростовский клуб продолжает переписывать собственную историю, пробившись во вторую стадию плей-офф Лиги Европы, где встретится с одной из самых титулованных команд Европы, возглавляемой знаменитым португальским специалистом Жозе Моуринью. Хотя «Манчестер Юнайтед» считается фаворитом предстоящей двухматчевой серии, выступление «Ростова» в нынешнем еврокубковом сезоне дает основания надеяться на успех именно российского клуба. «Ростов» выступал в групповой стадии Лиги чемпионов, где в домашней игре сумел обыграть вышедшую в четвертьфинал мюнхенскую «Баварию» (3:2). В 1/16 финала Лиги Европы «Ростов» переиграл чешскую «Спарту» (4:0 дома, 1:1 в гостях).

«Манчестер Юнайтед» привык играть в Лиге чемпионов, однако в прошлом сезоне под руководством специалиста из Нидерландов Луи ван Гала манкунианцы заняли лишь пятое место в чемпионате Англии. В нынешнем сезоне, уже с Жозе Моуринью на тренерской скамейке, «Манчестер Юнайтед» вновь рискует остаться без Лиги чемпионов, занимая лишь шестое место, а победа в Лиге Европы может стать едва ли не единственным шансом популярного клуба вернуться в главный еврокубковый турнир.

В кубковых соревнованиях сезона «Манчестер Юнайтед», в отличие от чемпионата, выступает удачно. Клуб уже завоевал Кубок лиги, а в полуфинале Кубка Англии сыграет с лидером премьер-лиги «Челси». Этот матч состоится 13 марта — между двумя встречами с «Ростовом», и может стать дополнительным фактором в пользу российского клуба.

6:0 перед «Манчестер Юнайтед»

«Ростову» также предстоит непростая борьба за попадание в еврокубки в следующем сезоне — для этого необходимо попадать в четверку лучших команд страны. Южане занимают лишь седьмую строчку, хотя от идущего четвертым Краснодара отстают всего на очко. Потому тренерский штаб «Ростова», который официально возглавляет Иван Данильянц, выпустил основной состав в недавнем матче чемпионата против «Томи». Сибиряки доигрывают сезон фактически молодежным составом и были вынуждены проводить домашнюю встречу в Ростове-на- Дону, однако ростовчане не стали беречь лидеров и разгромили соперника со счетом 6:0.

«Манчестер Юнайтед» в субботу довольствовался домашней ничьей с «Борнмутом» (1:1), гол на счету аргентинского защитника Маркоса Рохо. Моуринью в Ростове-на-Дону будет вынужден обойтись без капитана команды Уэйна Руни, защитника Люка Шоу и полузащитника Бастиана Швайнштайгера, а еще один игрок обороны Эрик Бэйи отбывает дисквалификацию. Зато восстановился после травмы армянский хавбек Генрих Мхитарян, в строю также лидер атак МЮ швед Златан Ибрагимович.

Накануне встречи Моуринью отметил плохое состояние поля ростовского стадиона, что было заметно и по предыдущим матчам команды в нынешнем году. По мнению португальца, это чревато травмами. В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отметили, что поле находится не в лучшем состоянии, но оно пригодно для игры. Иван Данильянц заявил, что поле, конечно, не того качества, на котором соперники привыкли играть в Англии, однако таковы российские реалии, к тому же поле будет одинаковым для всех.

Цитата Матч пройдет на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону, начало — 21:00 мск. На арене ожидается аншлаг — все билеты были проданы в течение нескольких часов. Главным арбитром встречи назначен Феликс Цвайер из Германии.

Бельгийское и немецкое противостояния

В четверг пройдут еще семь первых матчей 1/8 финала Лиги Европы. «Краснодар» в гостях сыграет с испанской «Сельтой», среди остальных пар следует выделить противостояния, победитель которых может рассчитывать на победу в турнире. Французский «Лион» сыграет с итальянской «Ромой», а «Шальке» встретится с другим клубом из Германии — менхенгладбахской «Боруссией».

Кроме того, датский «Копенгаген» примет «Аякс» из Нидерландов, кипрский АПОЭЛ — бельгийский «Андерлехт», а греческий «Олимпиакос» — турецкий «Бешикташ». Наконец, между собой сыграют два клуба из Бельгии — «Гент» и «Генк».

Ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 16 марта.