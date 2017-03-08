Андрей Канчельскис: «Ростов» даст бой, но подвиг «Торпедо» не повторит

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— Болеть буду за «МЮ», меня многое связывает с Манчестером. «Ростов» — симпатичная, хорошая команда, но в ней не играл, — начал Канчельскис.

— Полетите на матч в Ростове-на-Дону?

— Планировал, но возникли определенные дела. «Фиорентина», за которую также выступал, пригласила во Флоренцию на празднование 90-летия клуба. Кроме того, сейчас ко мне приехал английский журналист — работаем над моей автобиографией. Наверное, отправлюсь уже на ответную встречу в Англию.

— Игра «Ростова» с «Томью» не показательна. А как вам ничья «МЮ» с «Борнмутом»?

— «Юнайтед» владел преимуществом, но поделили очки с соперником. Считаю, в матчах с такими командами, как «Борнмут», необходимо забивать два гола, не меньше — одного для победы не хватит. Против лидеров вроде бы неплохо «МЮ» выступает, а вот с середняками спотыкается.

— А для успеха в Ростове англичанам тоже требуется забить как минимум дважды?

— Думаю, да. Один мяч против дончан — слишком мало. «Ростов» — хорошо организованный коллектив, играет дома. На стадионе будет ажиотаж. Конечно, гостей он шокирует….

— Почему? Старенький?

— Ну конечно! Да, в Ростове-на-Дону скоро построят новую шикарную арену. Но вот нынешняя уже устарела… Ну ничего страшного — в любом случае придется выходить на поле, показывать свой футбол.

— И какой на выезде ждать от команды Моуринью?

— С шашками наголо вперед она точно не полетит. Жозе, уверен, хорошо понимает, как «Ростов» опасен на контратаках, и в «МЮ» очень уважительно относятся к сопернику. Меня, кстати, английские журналисты долго расспрашивали про победу дончан над «Баварией» — в Британии были впечатлены тем результатом и эффективной тактикой.

— Сейчас главная футбольная тема в Англии — трехматчевая дисквалификация Ибрагимовича за удар локтем в лицо игрока «Борнмута». Как относитесь к поступку шведа?

— А вы видели, как этот футболист наступил Ибре на голову?! Я тогда испугался, как бы он не нанес шведу серьезную травму. Так что Златана понимаю.

— Бердыев может придумать, как закрыть звездного форварда?

— А вот и посмотрим. У «Ростова» есть опытный Сесар Навас — высокорослый защитник, способный навязать Ибрагимовичу борьбу на «втором этаже». Просто здесь нужно учитывать особенность скандинава.

— Какую?

— Он может весь матч простоять, а потом взорваться на 5 — 10 минут, забить невероятный гол. Златан не тот, кто носится по полю все время, — нападающий ждет своего шанса. Хватит ли у ростовской обороны концентрации до самого конца? Если нет, то Ибра может все решить за секунды.

— В Россию не полетел Руни. Большая потеря?

— Это не стало для меня сюрпризом. На него в этом сезоне Моуринью особо не рассчитывает. Да и в следующем португалец, считаю, будет редко выпускать Уэйна на поле. Конечно, Руни — живая легенда «МЮ», побил рекорд Бобби Чарльтона по голам в составе клуба. Однако тренер не видит его в составе. В четверг Моуринью найдет замену.

— Сразу после жеребьевки вы сказали, что у «Ростова» очень мало шансов пройти «МЮ». Сейчас не поменяли мнение?

— А разве кто-то говорит, что россияне фавориты в этой паре?

— Полузащитник ростовчан Кристиан Нобоа заявил, что шансы 50 на 50.

— Ну что ж… Молодец. Что еще тут могу сказать? В принципе его понять можно — перед таким матчем человек так и должен говорить. Однако давайте посмотрим правде в глаза: на бумаге «Манчестер», конечно, сильнее.

— А вот бывший игрок и тренер дончан Сергей Андреев удивился: «Почему “Ростов” не может пройти этот “МЮ”? Там же не играет сейчас ни Гиггз, ни Бекхэм, команду не тренирует Фергюсон».

— Я не говорю, что у «Ростова» нет шансов. Просто нужно их использовать. Конечно, Моуринью — не Фергюсон, но очень серьезный специалист. Разве вы будете с этим спорить? И знаете, что сейчас выходит на первый план?

— Что же?

— Желание Моуринью попасть в Лигу чемпионов. Сильно сомневаюсь, что «МЮ» займет место в первой четверке по итогам чемпионата Англии. Значит, остается выиграть Лигу Европы, чтобы получить путевку в главный европейский клубный турнир. Поэтому на матч с «Ростовом» англичане приедут сверхмотивированными.

— В последние дни вспоминали 1/32 финала Кубка УЕФА-1992/93, когда вы в составе «МЮ» по сумме двух встреч уступили московскому «Торпедо»?

— Нет. Параллели проводить, думаю, бессмысленно. В то время игроки из Уэльса, Ирландии, Шотландии считались легионерами. Кроме того, были еще я, датчанин Шмейхель, так что тренер не мог использовать нас всех в Кубке УЕФА — можно было задействовать только троих. Поэтому и не принимал участия во второй встрече с торпедовцами. Сейчас регламент другой, «МЮ» будет легче.

— Значит, сомневаетесь, что «Ростов» повторит подвиг «Торпедо»?

— Вряд ли это произойдет. «Ростов» однозначно даст бой. По самоотдаче, настрою к дончанам никогда вопросов нет. Это их визитная карточка. Но у «МЮ» больше квалифицированных исполнителей. Хотя, допускаю, что дома команда Бердыева добьется положительного результата.

— Неужели победит?

— Поставлю на результативную ничью. Но вот в ответной встрече «МЮ», скорее всего, решит вопрос в свою пользу. Там соберется полный стадион — 75 тысяч зрителей. «Ростову» придется очень непросто.