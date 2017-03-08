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8 марта 2017, 22:28 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Боруссия» Д — «Бенфика»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Боруссии» Д и «Бенфики» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Стали известны стартовые составы <span class=error>Боруссии</span> Д и <span class=error>Бенфики</span> на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Увеличить
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«Боруссия» Д: Бюрки, Пищек, Папастатопулос, Бартра, Шмельцер, Вайгль, Кастро, Дурм, Дембеле, Пулишич, Обамейянг.

Запасные: Вайденфеллер, Геррейро, Гинтер, Шюррле, Кагава, Мерино, Пасслак.

«Бенфика»: Эдерсон, Нелсон Семеду, Луизао, Нильссон-Линделёф, Элизеу, Андре Алмейда, Самарис, Пицци, Серви, Сальвио, Митроглу.

Запасные: Жулио Сезар, Жардел, Андре Орта, Хименес, Жонас, Каррильо, Живкович.

Начало — в 22:45 мск.

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