«Боруссия» Д — «Бенфика»: стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Боруссии» Д и «Бенфики» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
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«Боруссия» Д: Бюрки, Пищек, Папастатопулос, Бартра, Шмельцер, Вайгль, Кастро, Дурм, Дембеле, Пулишич, Обамейянг.
Запасные: Вайденфеллер, Геррейро, Гинтер, Шюррле, Кагава, Мерино, Пасслак.
«Бенфика»: Эдерсон, Нелсон Семеду, Луизао,
Запасные: Жулио Сезар, Жардел, Андре Орта, Хименес, Жонас, Каррильо, Живкович.
Начало — в 22:45 мск.
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