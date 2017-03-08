УЕФА отреагировал на состояние газона стадиона «Ростова»

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«Официальная проверка прошла в среду. Игровое поле, может быть, находится не в идеальном состоянии, но оно пригодно для проведения матча. Игра состоится в соответствии с графиком», — заявили в организации.

Ранее 8 марта главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью остался недоволен состоянием газона на домашнем стадионе «Ростова». Как выразился португальский специалист, то, на чем предстоит играть командам, сложно назвать полем. Агроном «Олимпа-2» Альберт Ченибалаян согласился с критикой Моуринью.