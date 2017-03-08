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8 марта 2017, 21:53 | Футбол: Еврокубки | Lenta.Ru

УЕФА отреагировал на состояние газона стадиона «Ростова»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) счел поле стадиона «Олимп-2» в Ростове-на-Дону пригодным для проведения матча 1/8 финала Лиги Европы между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед». Об этом в среду, 8 марта, сообщает ТАСС.

Союз европейских футбольных ассоциаций счел поле стадиона Олимп-2 в <nobr>Ростове-на-Дону</nobr> пригодным для проведения матча 1/8 финала Лиги Европы между Ростовом и Манчестер Юнайтед. В то же время в <span class=error>УЕФА</span> признали что поле находится не в идеальном состоянии и добавили что игра состоится в соответствии с графиком. Увеличить
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«Официальная проверка прошла в среду. Игровое поле, может быть, находится не в идеальном состоянии, но оно пригодно для проведения матча. Игра состоится в соответствии с графиком», — заявили в организации.

Ранее 8 марта главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью остался недоволен состоянием газона на домашнем стадионе «Ростова». Как выразился португальский специалист, то, на чем предстоит играть командам, сложно назвать полем. Агроном «Олимпа-2» Альберт Ченибалаян согласился с критикой Моуринью.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед» пройдет на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону 9 марта и начнется в 21:00 по московскому времени. Ответный поединок состоится на арене «Олд Траффорд» в Манчестере 16 марта.

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Шалимов: Недостаток опыта не помешает «Краснодару» в предстоящих играх с «Сельтой»

ВИГО /Испания/, 8 марта. /ТАСС/. Отсутствие опыта игры на столь поздней стадии еврокубков не помешает «Краснодару» в предстоящем противостоянии в Лиге Европы с испанской «Сельтой». Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер российского футбольного клуба Игорь Шалимов.
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