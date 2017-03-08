Шалимов: Недостаток опыта не помешает «Краснодару» в предстоящих играх с «Сельтой»

«Сельта» и «Краснодар» в четверг проведут в Виго первый матч 1/8 финала Лиги Европы. Ранее в своей истории «Краснодар» доходил только до 1/16 финала турнира.

«В таких матчах опыт нужен, и через такие игры он приобретается. Но не думаю, что это нам может сильно помешать. Команда готова и психологически, и физически, так что фактор опыта не скажется. Мы рассчитываем на положительный результат», — считает Шалимов.

Специалист также исключил фактор усталости. «Мы сейчас играем через три дня на четвертый, так что об усталости говорить пока не стоит, тем более сейчас восстановились несколько игроков. Усталость может прийти позже, хотя в конце прошлого года мы играли и через два дня на третий и через три на четвертый, и ее не было», — сказал специалист.

По словам Шалимова, тренерский штаб просмотрел две последние домашние игры «Сельты» — с «Эспаньолом» (2:2) в чемпионате Испании и украинским «Шахтером» в Лиге Европы (0:1). «Хорошая, сильная команда. Последнюю игру проиграли крупно (“Барселоне” в чемпионате со счетом 0:5), что обычно дает злость. Играют по игроку в обороне, агрессивно, быстро выходят в контратаки и опасно играют на стандартах, на это надо обратить внимание», — поделился впечатлениями от «Сельты» Шалимов.

Встреча пройдет на стадионе «Балаидос» в Виго в четверг, начало в 23:05 мск.