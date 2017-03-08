Бывший футболист «Ростова» Бентли заявил, что не увидел в России проблем с фанатами

32-летний Бентли, который завершил карьеру в 2013 году, выступал за «Ростов» с сентября по декабрь 2012 года и стал первым английским футболистом в чемпионате России.

«Я вам скажу, что не увидел в России каких-либо проблем с фанатами, — сказал Бентли. — Это очень хороший город (Ростов-на-Дону), они там любят караоке, оно есть в каждом баре, я гулял там каждый день. Там есть очень красивая набережная с кафе и барами, вдоль нее посажено много деревьев. Все предрассудки, которые у вас имеются по отношению к России, можете выбросить в окно, это прекрасное место».

В четверг «Ростов» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы сыграет с английским «Манчестер Юнайтед» в Ростове- на-Дону. Бентли поделился ожиданиями от матча и высказал мнение по поводу стадиона «Олимп-2», поле которого подверглось критике со стороны главного тренера английской команды Жозе Моуринью.