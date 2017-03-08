Бывший футболист «Ростова» Бентли заявил, что не увидел в России проблем с фанатами
МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Бывший полузащитник российского футбольного клуба «Ростов» англичанин Дэвид Бентли заявил, что не увидел в России проблем с фанатами. Слова спортсмена приводит издание The Sun.
32-летний Бентли, который завершил карьеру в 2013 году, выступал за «Ростов» с сентября по декабрь 2012 года и стал первым английским футболистом в чемпионате России.
«Я вам скажу, что не увидел в России
В четверг «Ростов» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы сыграет с английским «Манчестер Юнайтед» в Ростове-
«Эта арена похожа на старый английский стадион, — отметил Бентли. — Новый стадион, который строится к чемпионату мира 2018 года, выглядит удивительно, однако, действительно, поле может создать трудности для “Манчестер Юнайтед”. Им не стоит недооценивать “Ростов”, они обыграли “Баварию”, и никто
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter