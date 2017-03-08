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8 марта 2017, 21:23 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Бывший футболист «Ростова» Бентли заявил, что не увидел в России проблем с фанатами

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Бывший полузащитник российского футбольного клуба «Ростов» англичанин Дэвид Бентли заявил, что не увидел в России проблем с фанатами. Слова спортсмена приводит издание The Sun.

32-летний Бентли, который завершил карьеру в 2013 году, выступал за «Ростов» с сентября по декабрь 2012 года и стал первым английским футболистом в чемпионате России.

«Я вам скажу, что не увидел в России каких-либо проблем с фанатами, — сказал Бентли. — Это очень хороший город (Ростов-на-Дону), они там любят караоке, оно есть в каждом баре, я гулял там каждый день. Там есть очень красивая набережная с кафе и барами, вдоль нее посажено много деревьев. Все предрассудки, которые у вас имеются по отношению к России, можете выбросить в окно, это прекрасное место».

В четверг «Ростов» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы сыграет с английским «Манчестер Юнайтед» в Ростове- на-Дону. Бентли поделился ожиданиями от матча и высказал мнение по поводу стадиона «Олимп-2», поле которого подверглось критике со стороны главного тренера английской команды Жозе Моуринью.

«Эта арена похожа на старый английский стадион, — отметил Бентли. — Новый стадион, который строится к чемпионату мира 2018 года, выглядит удивительно, однако, действительно, поле может создать трудности для “Манчестер Юнайтед”. Им не стоит недооценивать “Ростов”, они обыграли “Баварию”, и никто по-настоящему не знает их».

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