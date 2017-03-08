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8 марта 2017, 21:04 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Шалимов: Газинский и Мамаев помогут «Краснодару» в матче с «Сельтой»

ВИГО /Испания/, 8 марта. /ТАСС/. Полузащитники «Краснодара» Юрий Газинский и Павел Мамаев будут готовы к первому матчу с испанской «Сельтой» в Лиге Европы. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер краснодарцев Игорь Шалимов.

Юрий <span class=error>Газинский</span> подвернул <span class=error>голеностоп</span> в матче чемпионата России со Спартаком в воскресенье Павел <span class=error>Мамаев</span> <nobr>из-за </nobr>восстановления от травмы пропустил первые матчи команды после возобновления сезона. Увеличить
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«Сельта» и «Краснодар» в четверг проведут в Виго первый матч 1/8 финала Лиги Европы. Газинский подвернул голеностоп в матче чемпионата России со «Спартаком» (2:2) в воскресенье. Мамаев из-за восстановления от травмы пропустил первые матчи команды после возобновления сезона.

«Он (Газинский) прилетел с командой в Испанию и будет завтра играть», — рассказал Шалимов.

«Психологически и физически он (Мамаев) готов, но есть еще игровая практика. Мы надеемся, что завтра он выйдет на замену», — отметил Шалимов.

Как стало известно ТАСС, с «Краснодаром» в Виго также не прилетели защитник Виталий Калешин и не заявленный на турнир Роман Шишкин, а также полузащитники Шарль Каборе и Марат Измайлов. В то же время вместе с командой приехал пропустивший первые игры после возобновления сезона защитник Сергей Петров.

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Новости Еврокубков

Шалимов: Недостаток опыта не помешает «Краснодару» в предстоящих играх с «Сельтой»

Шалимов: Недостаток опыта не помешает «Краснодару» в предстоящих играх с «Сельтой»

ВИГО /Испания/, 8 марта. /ТАСС/. Отсутствие опыта игры на столь поздней стадии еврокубков не помешает «Краснодару» в предстоящем противостоянии в Лиге Европы с испанской «Сельтой». Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер российского футбольного клуба Игорь Шалимов.
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