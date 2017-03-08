Шалимов: Газинский и Мамаев помогут «Краснодару» в матче с «Сельтой»

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«Сельта» и «Краснодар» в четверг проведут в Виго первый матч 1/8 финала Лиги Европы. Газинский подвернул голеностоп в матче чемпионата России со «Спартаком» (2:2) в воскресенье. Мамаев из-за восстановления от травмы пропустил первые матчи команды после возобновления сезона.

«Он (Газинский) прилетел с командой в Испанию и будет завтра играть», — рассказал Шалимов.

Футбол Лига Европы 2016/2017 1/8 финала, 9.03.2017, 23:05 -:- Сельта Краснодар

«Психологически и физически он (Мамаев) готов, но есть еще игровая практика. Мы надеемся, что завтра он выйдет на замену», — отметил Шалимов.

Как стало известно ТАСС, с «Краснодаром» в Виго также не прилетели защитник Виталий Калешин и не заявленный на турнир Роман Шишкин, а также полузащитники Шарль Каборе и Марат Измайлов. В то же время вместе с командой приехал пропустивший первые игры после возобновления сезона защитник Сергей Петров.