Шалимов: Газинский и Мамаев помогут «Краснодару» в матче с «Сельтой»
ВИГО /Испания/, 8 марта. /ТАСС/. Полузащитники «Краснодара» Юрий Газинский и Павел Мамаев будут готовы к первому матчу с испанской «Сельтой» в Лиге Европы. Об этом на
пресс-конференции сообщил главный тренер краснодарцев Игорь Шалимов.
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«Сельта» и «Краснодар» в четверг проведут в Виго первый матч 1/8 финала Лиги Европы. Газинский подвернул голеностоп в матче чемпионата России со «Спартаком» (2:2) в воскресенье. Мамаев
«Он (Газинский) прилетел с командой в Испанию и будет завтра играть», — рассказал Шалимов.
«Психологически и физически он (Мамаев) готов, но есть еще игровая практика. Мы надеемся, что завтра он выйдет на замену», — отметил Шалимов.
Как стало известно ТАСС, с «Краснодаром» в Виго также не прилетели защитник Виталий Калешин и не заявленный на турнир Роман Шишкин, а также полузащитники Шарль Каборе и Марат Измайлов. В то же время вместе с командой приехал пропустивший первые игры после возобновления сезона защитник Сергей Петров.
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