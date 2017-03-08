Бериссо: Мостовой и Карпин не играли бы в нынешнем составе «Сельты»
ВИГО /Испания/, 8 марта. /ТАСС/. Россияне Александр Мостовой и Валерий Карпин не смогли бы закрепиться в нынешнем составе испанского футбольного клуба «Сельта». Об этом на
пресс-конференции накануне матча с «Краснодаром» в Лиге Европы иронично заявил главный тренер галисийцев Эдуардо Бериссо.
Ранее во вторник Мостовой в разговоре с корреспондентом ТАСС попросил передать привет Бериссо, с которым выступал в «Сельте» на протяжении нескольких лет.
«Спасибо большое, ему тоже привет, но он бы не играл. Как и Карпин», — отреагировал с иронией тренер испанского клуба.
Бериссо, выступавший на позиции центрального защитника, отыграл за «Сельту» 129 матчей с 2000 по 2005 год. Мостовой и еще один россиянин Валерий Карпин являются одними из легенд галисийского клуба. Первый провел за него 234 игры (56 мячей) с 1996 по 2004 год, второй — 168 встреч (26 мячей) с 1997 по 2002 год. Популярность Мостового в Виго была настолько высока, что власти города поддержали инициативу болельщиков установить россиянину памятник; был сделан эскиз, поставлен постамент, однако до установки монумента так и не дошло.
Первый матч 1/8 финала Лиги Европы пройдет 9 марта в Виго, начало — 23:05 мск.
«У “Краснодара” выделяется средняя линия»
«Краснодар» является хорошо организованной командой, в которой выделяется средняя линия, заявил Бериссо.
«Краснодар» — хорошо организованная команда со структурой игры, которую они постоянно пытаются сохранять, — поделился впечатлениями от команды Игоря Шалимова Бериссо. — Когда у них мяч — они его удерживают, если нет — они прессингуют. Стоит отметить, что у них хорошие игроки средней линии. Повторюсь, очень организованная команда.
«В предстоящем противостоянии нет фаворитов, — считает аргентинский специалист. — Обе команды прошли сильных соперников в предыдущем раунде. Это будет матч против очень сложного соперника. Но мы тоже амбициозны, и почему бы нам не дойти до финала турнира».
Бериссо также сообщил, что в предстоящей игре команде точно не смогут помочь чилийский полузащитник Педро Пабло Эрнандес и вратарь Рубен Бланко.
В последнем туре чемпионата страны «Сельта» была разгромлена «Барселоной» — 0:5. «Мы в очень хорошем расположении духа, — заявил тренер. — Конечно, после поражения от “Барселоны” было не просто, но мы уже настроены на следующий матч. Мы учимся на наших поражениях, как и на победах, так что для нас важен завтрашний матч; правда, не стоит забывать и про ответную игру».
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