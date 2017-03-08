Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/29010587/
8 марта 2017, 20:24 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Ронкалья: Отсутствие Смолова в составе «Краснодара» делает «Сельту» чуть спокойнее

ВИГО /Испания/, 8 марта. /ТАСС/. Игрокам испанской «Сельта» спокойней из-за отсутствия в предстоящем матче Лиги Европы с «Краснодаром» нападающего российской команды Федора Смолова. Об этом на пресс-конференции рассказал защитник испанской команды Факундо Ронкалья.

«Сельта» и «Краснодар» в четверг проведут в Виго первый матч 1/8 финала Лиги Европы. Смолов, являющийся лучшим бомбардиром краснодарцев, из-за травмы бедра не прилетели с командой в Испанию.

«То, что он не играет, нам не облегчает задачу — у них есть достойные игроки ему на замену. Но, честно говоря, мы чуть более спокойны. Теперь надо постараться закрыть его дублеров», — сказал Ронкалья.

Встреча пройдет на стадионе «Балаидос» в Виго в четверг, начало в 23:05 мск.

Краснодар
Новости Матчи Состав Статистика
Сельта
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Бериссо: Мостовой и Карпин не играли бы в нынешнем составе «Сельты»

ВИГО /Испания/, 8 марта. /ТАСС/. Россияне Александр Мостовой и Валерий Карпин не смогли бы закрепиться в нынешнем составе испанского футбольного клуба «Сельта». Об этом на пресс-конференции накануне матча с «Краснодаром» в Лиге Европы иронично заявил главный тренер галисийцев Эдуардо Бериссо.
Еще 7 новостей  Все новости
8 марта

Лыжник Устюгов стал третьим в спринте на этапе Кубка мира в Норвегии

УЕФА: поле стадиона "Ростова" не в идеальном состоянии, но пригодно для игры

ЦСКА обыграл "Локомотив" в первом матче 1/4 финала плей-офф КХЛ