Ронкалья: Отсутствие Смолова в составе «Краснодара» делает «Сельту» чуть спокойнее

«Сельта» и «Краснодар» в четверг проведут в Виго первый матч 1/8 финала Лиги Европы. Смолов, являющийся лучшим бомбардиром краснодарцев, из-за травмы бедра не прилетели с командой в Испанию.

«То, что он не играет, нам не облегчает задачу — у них есть достойные игроки ему на замену. Но, честно говоря, мы чуть более спокойны. Теперь надо постараться закрыть его дублеров», — сказал Ронкалья.

Встреча пройдет на стадионе «Балаидос» в Виго в четверг, начало в 23:05 мск.