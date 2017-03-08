Ронкалья: Отсутствие Смолова в составе «Краснодара» делает «Сельту» чуть спокойнее
ВИГО /Испания/, 8 марта. /ТАСС/. Игрокам испанской «Сельта» спокойней
из-за отсутствия в предстоящем матче Лиги Европы с «Краснодаром» нападающего российской команды Федора Смолова. Об этом на пресс-конференции рассказал защитник испанской команды Факундо Ронкалья.
«Сельта» и «Краснодар» в четверг проведут в Виго первый матч 1/8 финала Лиги Европы. Смолов, являющийся лучшим бомбардиром краснодарцев,
«То, что он не играет, нам не облегчает задачу — у них есть достойные игроки ему на замену. Но, честно говоря, мы чуть более спокойны. Теперь надо постараться закрыть его дублеров», — сказал Ронкалья.
Встреча пройдет на стадионе «Балаидос» в Виго в четверг, начало в 23:05 мск.
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