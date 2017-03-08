УЕФА открыл дисциплинарные дела по матчам ЛЧ «Арсенал» — «Бавария» и «Наполи» — «Реал»
МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарные дела по матчам 1/8 финала Лиги чемпионов «Арсенал» (Англия) — «Бавария» (Германия) (1:5) и «Наполи» (Италия) — «Реал» (Испания) (1:3), которые прошли во вторник. Об этом сообщает
пресс-служба УЕФА.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
© Reuters
Претензии УЕФА связаны с поведением болельщиков на обеих играх. В начале матча между «Баварией» и «Арсеналом» фанаты забросали поле туалетной бумагой. Во время встречи «Наполи» и «Реала» болельщики использовали файеры, бросали предметы на поле, а также было зафиксировано использование лазерного указателя.
Слушания по этим делам пройдут 23 марта на заседании дисциплинарного комитета УЕФА.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter