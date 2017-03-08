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Претензии УЕФА связаны с поведением болельщиков на обеих играх. В начале матча между «Баварией» и «Арсеналом» фанаты забросали поле туалетной бумагой. Во время встречи «Наполи» и «Реала» болельщики использовали файеры, бросали предметы на поле, а также было зафиксировано использование лазерного указателя.

Слушания по этим делам пройдут 23 марта на заседании дисциплинарного комитета УЕФА.