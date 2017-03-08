Дьявольский ажиотаж
Репортаж спецкора «СЭ» из города, который сошел с ума после приезда легендарного «Манчестер Юнайтед».
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Видимо, что-то случилось...
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Приезд в Ростов «Манчестер Юнайтед» — это невероятное событие, причем не только для ростовских болельщиков, но и для любителей футбола из соседних регионов. Кажется, люди до сих пор не могут поверить, что вживую увидят Моуринью, Ибрагимовича, Погба… Звезд «красных дьяволов» здесь называют запросто — по именам.
«Юнайтед» прилетел практически за двое суток до матча — поздно вечером во вторник. Вероятно, чтобы лучше подготовиться. С тех пор, как состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, и команды узнали своих соперников, Моуринью неоднократно сетовал на то, что слишком далеко лететь. Вероятно, Особенный говорил так с оглядкой на английскую
Истерии по поводу приезда великого клуба в Ростов нет, но ажиотаж чувствуется, и весьма серьезный. Люди собираются у отеля, где поселился «МЮ», или около стадиона перед тренировкой команды. Картина довольно необычная: можно увидеть, как обычно враждующие фанаты «Кубани», «Краснодара» и «Ростова» стоят плечом к плечу и дружелюбно ведут беседу. «Юнайтед» объединил всех.
Так, перед
Многие из пришедших надеялись встретить гуляющих по улицам Ростова футболистов, однако утренний холод и порывистый ветер сорвали их планы. Фанатов соперника «Ростова» встретить тоже было нелегко, но это все же удалось. Пятеро мужчин, внимательно оглядываясь по сторонам и перекручивая в руках бумажную карту Ростова на русском языке, остановились на перекрестке. Мне рассказали, как тяжело, оказывается, нынче ездить в Россию — нужна виза, да еще и дорогая.
Если у отеля «дьяволов» ждали 150 человек, то у стадиона «Олимп-2», куда «Юнайтед» приехал на тренировку, людей было намного больше. Болельщики начали выкрикивать имена практически каждого игрока команды, когда те стали выходить из автобуса. Разумеется, овацию вызвало появление Златана Ибрагимовича. Швед, услышав возгласы, едва заметно улыбнулся и слегка повернул голову в сторону болельщиков. Генрих Мхитарян, пользующийся у местной публики не меньшей популярностью, чем Златан, радостно улыбнулся и помахал собравшимся рукой. Болельщики поняли, что день прожит не зря.
На
После того, как
Все проходы к полю были битком набиты болельщиками, которые выкрикивали имя Ибрагимовича или просто название клуба. Движения Златана зачастую встречались аплодисментами. Впрочем, швед не придавал этому значения, спокойно выполняя свою работу.
Болельщики дождались выезда команды со стадиона, проводили ее аплодисментами, а затем разошлись. «Юнайтед» отправился в свой отель, где продолжит подготовку к предстоящему матчу. С таким «Ростовом» и на таком газоне «красным дьяволам» придется очень нелегко.
Екатерина ПОТАПОВА
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