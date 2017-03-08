Дьявольский ажиотаж

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Приезд в Ростов «Манчестер Юнайтед» — это невероятное событие, причем не только для ростовских болельщиков, но и для любителей футбола из соседних регионов. Кажется, люди до сих пор не могут поверить, что вживую увидят Моуринью, Ибрагимовича, Погба… Звезд «красных дьяволов» здесь называют запросто — по именам.

«Юнайтед» прилетел практически за двое суток до матча — поздно вечером во вторник. Вероятно, чтобы лучше подготовиться. С тех пор, как состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, и команды узнали своих соперников, Моуринью неоднократно сетовал на то, что слишком далеко лететь. Вероятно, Особенный говорил так с оглядкой на английскую премьер-лигу, где у «МЮ» достаточно интенсивный график, а расстояние между городами несравнимо меньше.

Истерии по поводу приезда великого клуба в Ростов нет, но ажиотаж чувствуется, и весьма серьезный. Люди собираются у отеля, где поселился «МЮ», или около стадиона перед тренировкой команды. Картина довольно необычная: можно увидеть, как обычно враждующие фанаты «Кубани», «Краснодара» и «Ростова» стоят плечом к плечу и дружелюбно ведут беседу. «Юнайтед» объединил всех.

Так, перед пресс-конференцией Моуринью и защитника Дэйли Блинда огромная толпа людей собралась около отеля — причем, люди туда пришли и за три, и за четыре часа до предполагаемого отъезда манкунианцев на стадион «Олимп-2». В итоге Моуринью и Блинд покинули отель в 13.00, и к тому моменту главный выход здания окружили с обеих сторон улицы около 150 болельщиков. Полиция то и дело уводила людей с проезжей части, поскольку те, забыв о безопасности, выходили на дорогу, чтобы получше увидеть выходящих из гостиницы звезд.

Многие из пришедших надеялись встретить гуляющих по улицам Ростова футболистов, однако утренний холод и порывистый ветер сорвали их планы. Фанатов соперника «Ростова» встретить тоже было нелегко, но это все же удалось. Пятеро мужчин, внимательно оглядываясь по сторонам и перекручивая в руках бумажную карту Ростова на русском языке, остановились на перекрестке. Мне рассказали, как тяжело, оказывается, нынче ездить в Россию — нужна виза, да еще и дорогая. Из-за этого, по их словам, в Ростов смогли прилететь не более 250 болельщиков из Англии, хотя их могло быть гораздо больше.

Если у отеля «дьяволов» ждали 150 человек, то у стадиона «Олимп-2», куда «Юнайтед» приехал на тренировку, людей было намного больше. Болельщики начали выкрикивать имена практически каждого игрока команды, когда те стали выходить из автобуса. Разумеется, овацию вызвало появление Златана Ибрагимовича. Швед, услышав возгласы, едва заметно улыбнулся и слегка повернул голову в сторону болельщиков. Генрих Мхитарян, пользующийся у местной публики не меньшей популярностью, чем Златан, радостно улыбнулся и помахал собравшимся рукой. Болельщики поняли, что день прожит не зря.

На пресс-конференцию Моуринью пришел в неважном настроении. Как оказалось, предварительно он посмотрел на поле стадиона и пришел в ужас. Об этом португалец открыто и сказал, отвечая на один из вопросов, и был не очень рад тому, что УЕФА посчитала газон пригодным для предстоящего матча.

После того, как пресс-конференция закончилась, журналисты отправились на положенные им открытые первые 15 минут тренировки. По расписанию занятие манкунианцев должно было начаться в два часа дня, спустя еще полчаса после этой временной отсечки на поле нет никого, кроме Эрреры, Рохо, Блинда, Моуринью и его помощников, которые мило беседуют друг с другом. Вскоре появились остальные, и команда честно отработала 15 минут при журналистах.

Все проходы к полю были битком набиты болельщиками, которые выкрикивали имя Ибрагимовича или просто название клуба. Движения Златана зачастую встречались аплодисментами. Впрочем, швед не придавал этому значения, спокойно выполняя свою работу.

Болельщики дождались выезда команды со стадиона, проводили ее аплодисментами, а затем разошлись. «Юнайтед» отправился в свой отель, где продолжит подготовку к предстоящему матчу. С таким «Ростовом» и на таком газоне «красным дьяволам» придется очень нелегко.