Карло Анчелотти: Хочу сыграть с «Реалом» в финале Лиги чемпионов
Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти признался, что не хотел бы встретиться с «Реалом» в ¼ финала Лиги чемпионов.
«Нет, я не хочу “Реал” в четвертьфинале. С “Реалом” я бы хотел сыграть в финале в Кардиффе», — приводит AS слова Анчелотти.
Напомним, «Бавария» и «Реал» стали первыми четвертьфиналистами Лиги чемпионов.
Чемпионы Германии в двух матчах с одинаковым счетом 5:1 разгромили «Арсенал», а действующие победители Лиги чемпионов также с одинаковым счетом 3:1 дважды победили «Наполи».
Жеребьевка ¼ финала пройдет 17 марта.
Напомним, Анчелотти тренировал «Реал» с 2013 по 2015 годы.
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