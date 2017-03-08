Карло Анчелотти: Хочу сыграть с «Реалом» в финале Лиги чемпионов

«Нет, я не хочу “Реал” в четвертьфинале. С “Реалом” я бы хотел сыграть в финале в Кардиффе», — приводит AS слова Анчелотти.

Напомним, «Бавария» и «Реал» стали первыми четвертьфиналистами Лиги чемпионов.

Чемпионы Германии в двух матчах с одинаковым счетом 5:1 разгромили «Арсенал», а действующие победители Лиги чемпионов также с одинаковым счетом 3:1 дважды победили «Наполи».

Жеребьевка ¼ финала пройдет 17 марта.

Напомним, Анчелотти тренировал «Реал» с 2013 по 2015 годы.