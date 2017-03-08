Иван Данильянц: Поле в Ростове действительно ужасное

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— Моуринью раскритиковал поле. Что вы думаете об этом?

— Поле действительно не того качества, к которому привыкли в Манчестере. Там совсем другое качество полей. Мы живем в других реалиях. Но поле будет одинаковым для всех и создаст проблемы обеим командам. Это реалии, которые нужно иметь в виду, вот и все.

— Моуринью хочет отмены матча из-за состояния поля. Что вы об этом думаете — перегибает ли он палку?

— Я не помню, чтобы были такие прецеденты. Мы уже сыграли матч со «Спартой» даже на более худшем поле. Вообще эти вопросы не в нашей компетенции, это скорее к УЕФА. Мы тоже хотели бы играть на идеальном поле, но, к сожалению, это невозможно в данном случае.

— Моуринью опасается травм. Есть ли у вас такие опасения за своих игроков?

— Конечно, игра не исключает травм ни при каких обстоятельствах, даже на идеальных полях. Это контактный вид спорта. Конечно, поле повышает этот риск, оно действительно ужасное.

— Как состояние Джанаева и Полоза?

— Все готовятся к матчу, какое решение примем — будет ясно только завтра. Сейчас не могу сказать. Все ребята готовятся.

— Что вы думаете о Мхитаряне как об игроке и о вашем соотечественнике?

— Мне очень приятно, что мой соотечественник играет в команде такого уровня. Но я бы не стал недооценивать никого в «Манчестер Юнайтед», там очень много опасных игроков. Вот еще что — завтра на трибуне будет много армян, которые будут с одной стороны, поддерживать Мхитаряна, но с другой — желать, чтобы «Ростов» выиграл. Один из таких болельщиков сказал мне сегодня в аэропорту, что они собираются кричать Мхитаряну по-армянски: «Не забивай!».

— Вы выиграли у «Баварии» и хорошо сыграли с «Атлетико». Как оцениваете шансы против «Манчестера»?

— Для нас матчи против всех соперников в этом евросезоне были в разряде самых важных — включая и игры с «Андерлехтом», «Аяксом» и все последующие. Матч с «Манчестером» будет таким же. Мастерство всех наших оппонентов было выше, и нам необходимо было приобретать опыт борьбы на столь высоком уровне. То же самое будет и завтра.

— Завтра будет важнее забить или не пропустить?

— Хорошо бы не или-или. Лучше забить и не пропустить. Надо помнить, что эта дуэль состоит из двух встреч. Например, мы легко пропустили два мяча от «Андерлехта» дома и имели не лучший расклад перед выездом, но нам удалось победить в Брюсселе. Конечно, будем стремиться и забить, и не пропустить.

В «РОСТОВЕ» ПАРАД ТОП-ФОРВАРДОВ

Защитник «Ростова» Миха Мевля отметил боевой настрой своих партнеров.

— У вас недавно родился ребенок. Это станет дополнительным стимулом?

— Да, это было всего 12 дней назад. Мы все очень счастливы. И это действительно большая мотивация, но «Манчестер» для меня достаточно серьезная мотивация в любом случае.

— Ваша защитная линия сумела осенью нейтрализовать Левандовски. А как бороться с Ибрагимовичем?

— У нас тут в этом сезоне парад топ-форвардов — Левандовски, Торрес, теперь Ибрагимович. Постараемся сделать все возможное, чтобы его остановить. Но мы сильны командой, а не только защитой.