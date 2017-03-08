Иван Данильянц: Поле в Ростове действительно ужасное
Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц перед первой игрой 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» ответил коллеге из английского гранда по поводу качества газона на стадионе «Олимп-2».
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Моуринью раскритиковал поле. Что вы думаете об этом?
— Поле действительно не того качества, к которому привыкли в Манчестере. Там совсем другое качество полей. Мы живем в других реалиях. Но поле будет одинаковым для всех и создаст проблемы обеим командам. Это реалии, которые нужно иметь в виду, вот и все.
— Моуринью хочет отмены матча
— Я не помню, чтобы были такие прецеденты. Мы уже сыграли матч со «Спартой» даже на более худшем поле. Вообще эти вопросы не в нашей компетенции, это скорее к УЕФА. Мы тоже хотели бы играть на идеальном поле, но, к сожалению, это невозможно в данном случае.
— Моуринью опасается травм. Есть ли у вас такие опасения за своих игроков?
— Конечно, игра не исключает травм ни при каких обстоятельствах, даже на идеальных полях. Это контактный вид спорта. Конечно, поле повышает этот риск, оно действительно ужасное.
— Как состояние Джанаева и Полоза?
— Все готовятся к матчу, какое решение примем — будет ясно только завтра. Сейчас не могу сказать. Все ребята готовятся.
— Что вы думаете о Мхитаряне как об игроке и о вашем соотечественнике?
— Мне очень приятно, что мой соотечественник играет в команде такого уровня. Но я бы не стал недооценивать никого в «Манчестер Юнайтед», там очень много опасных игроков. Вот еще что — завтра на трибуне будет много армян, которые будут с одной стороны, поддерживать Мхитаряна, но с другой — желать, чтобы «Ростов» выиграл. Один из таких болельщиков сказал мне сегодня в аэропорту, что они собираются кричать Мхитаряну по-армянски: «Не забивай!».
— Вы выиграли у «Баварии» и хорошо сыграли с «Атлетико». Как оцениваете шансы против «Манчестера»?
— Для нас матчи против всех соперников в этом евросезоне были в разряде самых важных — включая и игры с «Андерлехтом», «Аяксом» и все последующие. Матч с «Манчестером» будет таким же. Мастерство всех наших оппонентов было выше, и нам необходимо было приобретать опыт борьбы на столь высоком уровне. То же самое будет и завтра.
— Завтра будет важнее забить или не пропустить?
— Хорошо бы не
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— У вас недавно родился ребенок. Это станет дополнительным стимулом?
— Да, это было всего 12 дней назад. Мы все очень счастливы. И это действительно большая мотивация, но «Манчестер» для меня достаточно серьезная мотивация в любом случае.
— Ваша защитная линия сумела осенью нейтрализовать Левандовски. А как бороться с Ибрагимовичем?
— У нас тут в этом сезоне парад
Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО
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