Видаль хотел бы встретиться с «Ювентусом» в финале Лиги чемпионов
Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль, в прошлом выступавший за «Ювентус», заявил, что хотел бы встретиться с туринской командой в финале Лиги чемпионов.
«Бавария» уже вышла в ¼ финала турнира, а «Ювентусу» ещё предстоит провести ответный матч 1/8 финала против «Порту» (первая игра — 2:0 в пользу бьянконери).
«Ювентус — очень сильная команда. В первом матче с “Порту” они показали всем, что намерены выиграть Лигу чемпионов. Не сомневаюсь, что они выйдут в четвертьфинал. Я хотел бы встретиться с “Ювентусом” в финале», — цитирует Видаля Football Italia.
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