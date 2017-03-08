Видаль хотел бы встретиться с «Ювентусом» в финале Лиги чемпионов

«Бавария» уже вышла в ¼ финала турнира, а «Ювентусу» ещё предстоит провести ответный матч 1/8 финала против «Порту» (первая игра — 2:0 в пользу бьянконери).



«Ювентус — очень сильная команда. В первом матче с “Порту” они показали всем, что намерены выиграть Лигу чемпионов. Не сомневаюсь, что они выйдут в четвертьфинал. Я хотел бы встретиться с “Ювентусом” в финале», — цитирует Видаля Football Italia.