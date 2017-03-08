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8 марта 2017, 17:16 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Полоз и Джанаев в составе «Ростова» готовятся к матчу с «Манчестер Юнайтед»

Голкипер Сослан Джанаев и нападающий Дмитрий Полоз в составе «Ростова» готовятся к первому матчу 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед», который состоится 9 марта. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер ростовчан Иван Данильянц.

Ранее оба футболиста пропустили игру 18-го тура РФПЛ с «Томью» (6:0).

«Все готовятся к матчу без исключения, в том числе Сослан Джанаев и Дмитрий Полоз. Какое решение примет тренерский штаб и кто выйдет в стартовом составе, будет известно завтра перед матчем», — передаёт слова Данильянца корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.

Начало — 21:00 мск.

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