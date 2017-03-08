Полоз и Джанаев в составе «Ростова» готовятся к матчу с «Манчестер Юнайтед»

Ранее оба футболиста пропустили игру 18-го тура РФПЛ с «Томью» (6:0).



«Все готовятся к матчу без исключения, в том числе Сослан Джанаев и Дмитрий Полоз. Какое решение примет тренерский штаб и кто выйдет в стартовом составе, будет известно завтра перед матчем», — передаёт слова Данильянца корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.

Начало — 21:00 мск.