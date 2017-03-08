Данильянц: «Ростов» хотел бы играть на полях МЮ, но в России другие реалии

Ранее на пресс-конференции главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью раскритиковал газон стадиона «Олимп-2», заявив, что «это нельзя назвать полем».

«Поле не того качества, на котором привыкли играть наши соперники, мы видели какие поля в Великобритании, в Манчестере. Но мы живем в таких реалиях, поле будет одинаково как для них, так и для нас», — сказал Данильянц.

«Я не помню, чтобы были какие-то прецеденты с травмами, мы уже провели один матч со “Спартой”, тогда поле было хуже. Это не в нашей компетенции, но мы тоже хотели бы играть на таких полях, на которых играет “Манчестер”. Игра в футбол не исключает травм, ее можно получить и на хорошем поле, это контактная игра», — отметил тренер.