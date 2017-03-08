Данильянц: «Ростов» хотел бы играть на полях МЮ, но в России другие реалии
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 марта. /Спец. корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб «Ростов» хотел бы играть на полях, на которых выступает «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии, но в Ростове-на-Дону другие реалии. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер российского клуба Иван Данильянц.
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«Поле не того качества, на котором привыкли играть наши соперники, мы видели какие поля в Великобритании, в Манчестере. Но мы живем в таких реалиях, поле будет одинаково как для них, так и для нас», — сказал Данильянц.
«Я не помню, чтобы были
Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед» состоится вечером в четверг на стадионе «Олимп-2» в
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