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8 марта 2017, 16:57 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Данильянц: «Ростов» хотел бы играть на полях МЮ, но в России другие реалии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 марта. /Спец. корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб «Ростов» хотел бы играть на полях, на которых выступает «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии, но в Ростове-на-Дону другие реалии. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер российского клуба Иван Данильянц.

Ранее на пресс-конференции главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью раскритиковал газон стадиона «Олимп-2», заявив, что «это нельзя назвать полем».

«Поле не того качества, на котором привыкли играть наши соперники, мы видели какие поля в Великобритании, в Манчестере. Но мы живем в таких реалиях, поле будет одинаково как для них, так и для нас», — сказал Данильянц.

«Я не помню, чтобы были какие-то прецеденты с травмами, мы уже провели один матч со “Спартой”, тогда поле было хуже. Это не в нашей компетенции, но мы тоже хотели бы играть на таких полях, на которых играет “Манчестер”. Игра в футбол не исключает травм, ее можно получить и на хорошем поле, это контактная игра», — отметил тренер.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед» состоится вечером в четверг на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону.

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Голкипер Сослан Джанаев и нападающий Дмитрий Полоз в составе «Ростова» готовятся к первому матчу 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед», который состоится 9 марта. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер ростовчан Иван Данильянц.
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