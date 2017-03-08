Агроном «Олимпа-2»: А что возмущаться критике газона? Моуринью прав

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— Что еще сказать по полю? Оно в плохом состоянии, — признался Ченибалаян.

— Но ведь в середине февраля газон был идеальным. Что произошло за три недели?

— На самом деле, в игре со «Спартой» вы видели остатки травы с прошлого года. На последнем вздохе отыграли. Какая трава выдержит в минус 10? Вырастить поле в таких сложных погодных условиях очень тяжело.

— В марте воздух в Ростове прогревался до 20 градусов. Не помогло?

— Мы засеяли поле, но, к сожалению, чуда за несколько дней произойти не может. В декабре газон подморозило в первый раз, в феврале — во второй. И сейчас видим то, что есть. Плюс провели несколько матчей, когда рост травы еще слабый. Ни одно покрытие такого режима не выдержит.

— Не будь игры с «Томью», травы была бы?

— Легче точно стало бы. Никогда мы так рано не начинали играть дома. Но не только у нас такие проблемы. В России многие жалуются на качество газонов. У нас еще юг, а что делать в северных городах?

— Как отнеслись к критике со стороны Жозе Моуринью?

— А что тут возмущаться, если он абсолютно прав. Сам понимаю, что на таком поле «Манчестеру» тяжело играть, футболисты привыкли к другим условиям.

— Проблем у футболистов не возникнет?

— Поле сложное, но играть можно. Если Моуринью в будущем возглавит какую-либо из наших команд, то быстро привыкнет к тяжелым климатическим условиям, и разговоров о качестве полей с его стороны станет меньше.

— 12 марта «Ростов» принимает «Терек», после чего будет перерыв до 31-го числа. Успеете подготовить поле за этот промежуток времени?

— Если что-то не вмешается в нашу работу, то да. Ведь существует много факторов, которые влияют на это. Плюс погода вносит серьезные коррективы.

— Раньше подобные проблемы с газоном были?

— Никогда. Поверьте, сотрудники стадиона сделали все возможное, приложили массу усилий.