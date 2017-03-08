«Забьет “Ростов” — не расстроюсь. Забьет “МЮ” — порадуюсь». Как ростовский фан-клуб «Юнайтед» встречает любимцев
Фан-клуб «МЮ» дождался чуда.
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Глава
Для Ростова визит столь титулованной команды — уже праздник. А для давнего болельщика «Манчестер Юнайтед», живущего на берегах Дона, это праздник вдвойне. Ростовчанин Алексей Маликов, один из основателей
АБОНЕМЕНТ РАДИ «МЮ».
— Почему среди бесчисленных футбольных клубов вы выбрали именно «МЮ»? — вопрос Маликову.
— Это у меня с детства. Занимался в футбольной секции, всегда любил исполнять штрафные удары. А кто в конце 1990-х был королем штрафных? Разумеется, Дэвид Бекхэм. От него и пошел интерес к «Манчестер Юнайтед».
— А как же «Ростсельмаш»?
— Тоже поддерживал, как и сейчас «Ростов». Но мне трудно сказать, за кого я болею сильнее. Не расстроюсь, если забьет российская команда. Порадуюсь, если забьет «МЮ».
— На матчах «МЮ» раньше бывали?
— Однажды. Полтора года назад «Юнайтед» играл в Москве с ЦСКА, но работа не отпустила. А в 2013 году «МЮ» приезжал на матч Лиги чемпионов в Донецк. Билетов тогда тоже не было, но мы с друзьями все равно решили поехать туда. Сели в 5 утра на электричку, доехали до границы с Украиной, пешком ее пересекли, потом на такси добрались до
— А сейчас таких проблем нет?
— Я позаботился обо всем заранее. Еще летом у меня теплилась надежда: если «Ростов» вдруг вылетит в Лигу Европы, то там может попасть на «МЮ». Гарантии не было, но я все равно решил потратить две тысячи на абонемент — тем более и так ходим с друзьями на «Ростов». А наличие абонемента существенно облегчило покупку билета на матч с «Юнайтед». В 9 был старт продаж, а в 9.05 я уже все взял.
— Вам повезло. А как мучаются те, у кого нет абонементов?
— Ужас. Вы видели, сколько народу посетило матч со «Спартой»? Стадион был полупустым! А все потому, что завысили цены. Да, «Ростов» нечасто играет в Европе, но погода, не очень комфортные условия на стадионе и цены отпугнули людей. Кстати, в Краснодаре самый дорогой абонемент стоит столько же, сколько у нас самый дешевый. Почему так?
— Но «МЮ» — не «Спарта». Полный стадион наверняка соберется.
— По официальной информации, билеты закончились в понедельник в обед. Во вторник я был на стадионе и уже видел перекупщиков. Мне непонятно, почему администрация города с этим ничего не делает. Неправильно, что отменили электронную продажу билетов для тех, у кого нет абонементов. У меня есть друзья, которые до сих пор без билета. Хотя они болельщики «МЮ» — заинтересованные лица!
В РОСТОВ ИЗ НОРИЛЬСКА.
— Со стороны кажется, что даже «Баварию» в городе встречали не так, как «Юнайтед».
— Для меня точно ажиотаж бешеный. Мне пишут со всей страны, звонят, просят достать билеты. Уже в день жеребьевки на мою страничку «Вконтакте» стали приходить сообщения с подобными вопросами. А как я помогу? Для всех желающих я написал
— Как вообще образовался ваш
— Раньше собирались сами по себе. Поначалу сидели в баре по
— Сколько российских болельщиков «МЮ» посетит игру?
— Много. Знаю, что приедут люди из Екатеринбурга, Челябинска,
— «МЮ» попросил своих болельщиков прилюдно не показывать атрибутику и не привлекать внимания к себе. Раздувают проблему?
— Кто его знает? Не думаю, конечно, что готовятся целенаправленные акции, вряд ли
«ХУЛИГАНОВ В РОСТОВЕ НЕТ».
— В
— Нет, просто нет. Есть организованные группы фанатов, которые делают красочные перфомансы, но они с уважением относятся к соперникам. Это не хулиганы.
— Документальный фильм ВВС «Армия хулиганов России» говорит о другом. В частности, в нем ростовские фанаты устраивают драку на камеру.
— Не смотрел этот фильм, но слышал о нем.
— Вы, как представитель российского
— Нет, я ручаться за это не могу.
— Значит, проблема
— Если ты приедешь в чужой город и станешь на каждом углу рассказывать о том, какой крутой твой клуб и что он порвет противника, то вероятность получить в лоб будет. Если бы я пришел к вам редакцию и стал рассказывать, что конкурирующее издание лучше работает, вы бы меня как встретили? Если люди просто пойдут с шарфами на шеях, то ничего не случится. А если
— Английские СМИ опасаются повторения марсельских беспорядков, пусть и в меньших масштабах.
— Английские СМИ совершенно ничего не знают. Одно издание даже считало расстояние от Манчестера до Ростова Великого, а не до
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