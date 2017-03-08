«Забьет “Ростов” — не расстроюсь. Забьет “МЮ” — порадуюсь». Как ростовский фан-клуб «Юнайтед» встречает любимцев

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Глава фан-клуба «Манчестер Юнайтед» в Ростове-на-Дону рассказал «СЭ» о том, как английскую команду примут в России.

Для Ростова визит столь титулованной команды — уже праздник. А для давнего болельщика «Манчестер Юнайтед», живущего на берегах Дона, это праздник вдвойне. Ростовчанин Алексей Маликов, один из основателей фан-клуба «МЮ» Rostov Reds, ставит приезд любимого клуба в родной город в один ряд со свадьбой и рождением ребенка.

АБОНЕМЕНТ РАДИ «МЮ».

— Почему среди бесчисленных футбольных клубов вы выбрали именно «МЮ»? — вопрос Маликову.

— Это у меня с детства. Занимался в футбольной секции, всегда любил исполнять штрафные удары. А кто в конце 1990-х был королем штрафных? Разумеется, Дэвид Бекхэм. От него и пошел интерес к «Манчестер Юнайтед».

— А как же «Ростсельмаш»?

— Тоже поддерживал, как и сейчас «Ростов». Но мне трудно сказать, за кого я болею сильнее. Не расстроюсь, если забьет российская команда. Порадуюсь, если забьет «МЮ».

— На матчах «МЮ» раньше бывали?

— Однажды. Полтора года назад «Юнайтед» играл в Москве с ЦСКА, но работа не отпустила. А в 2013 году «МЮ» приезжал на матч Лиги чемпионов в Донецк. Билетов тогда тоже не было, но мы с друзьями все равно решили поехать туда. Сели в 5 утра на электричку, доехали до границы с Украиной, пешком ее пересекли, потом на такси добрались до какого-то автовокзала, а оттуда на автобусе в Донецк. Приехали на стадион, там говорят: «Билеты могут появиться позже, а могут и не появиться». Повезло. Ближе к матчу взяли по билету, примерно по 800 рублей.

— А сейчас таких проблем нет?

— Я позаботился обо всем заранее. Еще летом у меня теплилась надежда: если «Ростов» вдруг вылетит в Лигу Европы, то там может попасть на «МЮ». Гарантии не было, но я все равно решил потратить две тысячи на абонемент — тем более и так ходим с друзьями на «Ростов». А наличие абонемента существенно облегчило покупку билета на матч с «Юнайтед». В 9 был старт продаж, а в 9.05 я уже все взял.

— Вам повезло. А как мучаются те, у кого нет абонементов?

— Ужас. Вы видели, сколько народу посетило матч со «Спартой»? Стадион был полупустым! А все потому, что завысили цены. Да, «Ростов» нечасто играет в Европе, но погода, не очень комфортные условия на стадионе и цены отпугнули людей. Кстати, в Краснодаре самый дорогой абонемент стоит столько же, сколько у нас самый дешевый. Почему так?

— Но «МЮ» — не «Спарта». Полный стадион наверняка соберется.

— По официальной информации, билеты закончились в понедельник в обед. Во вторник я был на стадионе и уже видел перекупщиков. Мне непонятно, почему администрация города с этим ничего не делает. Неправильно, что отменили электронную продажу билетов для тех, у кого нет абонементов. У меня есть друзья, которые до сих пор без билета. Хотя они болельщики «МЮ» — заинтересованные лица!

В РОСТОВ ИЗ НОРИЛЬСКА.

— Со стороны кажется, что даже «Баварию» в городе встречали не так, как «Юнайтед».

— Для меня точно ажиотаж бешеный. Мне пишут со всей страны, звонят, просят достать билеты. Уже в день жеребьевки на мою страничку «Вконтакте» стали приходить сообщения с подобными вопросами. А как я помогу? Для всех желающих я написал что-то вроде инструкции, в которой подробно написал, как достать билет. Но каждому помочь мы не можем, зато расскажем, где остановиться, где перекусить.

— Как вообще образовался ваш фан-клуб?

— Раньше собирались сами по себе. Поначалу сидели в баре по два-три человека, смотрели матчи «Манчестер Юнайтед», а потом народу стало все больше и больше — бывало, приходило по 30 человек на игру. Тогда у меня и появилась идея организовать ростовский фан-клуб. При Луи ван Гале, правда, интерес спал — «МЮ» играл уныло, народ отцеплялся. Но в прошлом году наше движение обрело второе дыхание, сейчас матчи в баре смотрят 15−25 человек.

— Сколько российских болельщиков «МЮ» посетит игру?

— Много. Знаю, что приедут люди из Екатеринбурга, Челябинска, Алма-Аты, Омска, Норильска… Еще видел у касс болельщиков то ли из Австрии, то ли из Австралии. Правда, когда началась кутерьма с билетами, поток фанатов стал немного утихать, но многие все равно планируют приехать в Ростов и посмотреть матч хотя бы в баре.

— «МЮ» попросил своих болельщиков прилюдно не показывать атрибутику и не привлекать внимания к себе. Раздувают проблему?

— Кто его знает? Не думаю, конечно, что готовятся целенаправленные акции, вряд ли кто-то станет специально вылавливать гостей. Тем более что на каждом секторе будут и болельщики «Ростова», и болельщики «МЮ».

«ХУЛИГАНОВ В РОСТОВЕ НЕТ».

— В Ростове-на-Дону есть проблема хулиганизма?

— Нет, просто нет. Есть организованные группы фанатов, которые делают красочные перфомансы, но они с уважением относятся к соперникам. Это не хулиганы.

— Документальный фильм ВВС «Армия хулиганов России» говорит о другом. В частности, в нем ростовские фанаты устраивают драку на камеру.

— Не смотрел этот фильм, но слышал о нем. Давным-давно фанатское движение было мощным, хулиганы дрались сто на сто человек, но сейчас я ничего об этом не знаю. Давно не слышал, чтобы кто-то с кем-то «забивал» драки.

— Вы, как представитель российского фан-клуба «МЮ», можете гарантировать приезжим болельщикам безопасность?

— Нет, я ручаться за это не могу.

— Значит, проблема все-таки есть.

— Если ты приедешь в чужой город и станешь на каждом углу рассказывать о том, какой крутой твой клуб и что он порвет противника, то вероятность получить в лоб будет. Если бы я пришел к вам редакцию и стал рассказывать, что конкурирующее издание лучше работает, вы бы меня как встретили? Если люди просто пойдут с шарфами на шеях, то ничего не случится. А если кто-то станет провоцировать, то последует ответ.

— Английские СМИ опасаются повторения марсельских беспорядков, пусть и в меньших масштабах.