Гамула: Поле перед матчем между «Ростовом» и МЮ будет приведено в надлежащий вид

На пресс-конференции перед матчем главный тренер английской команды Жозе Моуринью подверг критике состояние поля.

«Оно (поле), конечно, не идеально — это однозначно, но играть на нем можно. Завтра его еще взбрызнут и будет все нормально. Конечно, у команды, в которой игроки стоят больших миллионов, немного упало настроение, но играть все равно придется. Поле одинаковое для двух команд, “Ростову” тоже нужно хорошее поле, команды совершенно в равных условиях и должен победить сильнейший», — сказал Гамула.

«Уверен, что завтра его приведут в надлежащий вид», — добавил он.