Гамула: Поле перед матчем между «Ростовом» и МЮ будет приведено в надлежащий вид
МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Поле на стадионе «Олимп-2» перед матчем 1/8 финала Лиги Европы между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед» будет приведено в надлежащий вид. Таким мнением с ТАСС поделился старший тренер молодежного состава «Ростова» Игорь Гамула.
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«Оно (поле), конечно, не идеально — это однозначно, но играть на нем можно. Завтра его еще взбрызнут и будет все нормально. Конечно, у команды, в которой игроки стоят больших миллионов, немного упало настроение, но играть все равно придется. Поле одинаковое для двух команд, “Ростову” тоже нужно хорошее поле, команды совершенно в равных условиях и должен победить сильнейший», — сказал Гамула.
«Уверен, что завтра его приведут в надлежащий вид», — добавил он.
Матч между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед» состоится в
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