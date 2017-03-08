Моуринью: Газон «Ростова» нельзя назвать полем

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью перед матчем против «Ростова» в Лиге Европы резко раскритиковал тренировочный газон российского клуба, а также отметил, что в любом зарубежном городе старается общаться с болельщиками. Защитник «красных дьяволов» Дэйли Блинд заявил, что плохое поле не будет оправданием для англичан.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо появился на предматчевой пресс-конференции в плохом настроении и не стал отвечать на первый вопрос. Во время второго стало ясно, чем так недоволен наставник «красных дьяволов».

Футбол Лига Европы 2016/2017 1/8 финала, 9.03.2017, 21:00 -:- Ростов Манчестер Юнайтед

— У «Манчестера Юнайтед» достаточно плотный график, как вы можете прокомментировать?

— Никак не могу прокомментировать.

— Что скажете о состоянии полузащитника Генриха Мхитаряна, который восстановился после травмы? Будет ли он играть завтра?

— Если честно, я не знаю, будет ли он играть завтра. Однако еще больше меня волнует, как вообще мы будем завтра играть.

Я не знаю, как назвать газон «Ростова». Но это точно нельзя назвать полем. У нас была похожая ситуация, когда мы играли в Китае, тогда «МЮ» настоял на том, чтобы вообще отменить матч.

Поэтому, завтра нам предстоит подумать о многом. В том числе и о составе.

— Боитесь ли вы, что игроки могут травмироваться на таком газоне?

— Не знаю. Еще ни с кем не общался по этому поводу. Однако со мной поговорил представитель УЕФА и сказал: играть можно. Поэтому нам просто остается надеяться на то, что мы обойдемся без повреждений.

Мы пересматривали матчи «Ростова» в Лиге чемпионов. В поединках с «Баварией», «Аяксом» и другими командами его состояние газона было удовлетворительным. А сегодня я был просто поражен тем, что увидел.

— А можете вкратце описать газон?

— Он бежевого цвета, мягкий и похож на простую землю.

— Вчера вы раздавали автографы ростовским фанатам. Вы делаете это во всех городах, куда приезжаете?

— Я представляю не только себя, но и мировой бренд «Манчестер Юнайтед». И я стараюсь делать подобные вещи во всех заграничных поездках, чтобы показать уважение к фанатам.

Жаль, что не было больше времени на общение с болельщиками, однако я постарался дать как можно больше автографов.

— У «Ростова» есть очень опасный форвард — иранец Сердар Азмун. Опасаетесь ли вы этого футболиста?

— Помимо Азмуна, у «Ростова» есть несколько техничных игроков. Один из них Полоз, второй — большой парень, который играл в «Рубине».

— Бухаров?

— Да.

Цитата И вообще, все десять полевых игроков очень тщательно обороняются около своих ворот. Кроме того, желто-синие очень опасны на контратаках. Поэтому, завтра нам будет противостоять сильный соперник.

Защитник «Манчестер Юнайтед» Дейли Блинд на предматчевой пресс-конференции отметил, что поле, состоянием которого остался недоволен главный тренер «красных дьяволов», не должно являться оправданием для команды. Также футболист отказался комментировать поведение российских фанатов.

— Что вы думаете по поводу состояния поля?

— Состояние газона не очень хорошее, возможно, качество игры на нем будет несколько иным. Но это не должно быть оправданием для нас.

Мы должны выходить на поле, показывать хорошую игру и пытаться победить, потому что это то, за чем мы сюда приехали.

— Опасаетесь ли вы какой-то травмы?

— Мы обязаны выкладываться на сто процентов. Мы должны сфокусироваться на игре и не думать о возможных травмах.

— Ваш соперник уже обыгрывал «Баварию» и «Аякс» на своем поле. Что вы можете сказать о «Ростове»?

— Хорошая команда, и, похоже, в прекрасной форме. Мы отлично проанализировали соперника, знаем слабые и сильные стороны команды. «Ростов» на этом стадионе сыграл 31 матч и лишь однажды проиграл, поэтому нельзя недооценивать ростовчан. Но мы постараемся навязать свою игру, сыграем с позиции силы.

— Как вы думаете, российские фанаты представляют опасность, или все фильмы — это провокация?

— Мы это не комментируем.

— Что вы думаете о возвращении Генриха Мхитаряна после травмы?

— Это хороший и умный футболист. Я действительно рад, что он вернулся в команду.

— Ваш тренер «особенный», а что думаете по поводу Курбана Бердыева?

— Я не знаю его хорошо, извините.

— Устроит ли «Манчестер Юнайтед» ничья в Ростове-на-Дону и победа дома?

— Наша цель — победить как дома, так и на выезде. Однако, пожалуй, ничья здесь и победа дома нас бы тоже устроила.

Ведь главное — это победить по сумме двух матчей и выйти в четвертьфинал.

После пресс-конференции футболисты английского гранда отправились тестировать газон ростовского стадиона «Олимп 2». На протяжении открытых для посещения журналистов 15 минут игроки не начали даже разминаться.

Футболисты вальяжно передавали друг другу мяч и озирались на болельщиков, которые столпились за забором между трибунами, чтобы увидеть именитых соперников российской команды.

Матч Лиги Европы «Ростов» — «Манчестер Юнайтед» начнется 9 марта в 21.00 по московскому времени.