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8 марта 2017, 16:03 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Футболисты «Ростова» проведут тренировку перед матчем ЛЕ с МЮ на запасном поле

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 мар — Р-Спорт, Маргарита Якупова. Футболисты «Ростова» перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы с английским «Манчестер Юнайтед» будут тренироваться на запасном поле, сообщили в пресс-службе ростовского клуба.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы пройдет в четверг 9 марта в Ростове-на-Дону. Ранее главный тренер англичан Жозе Моуринью заявил, что поле стадиона «Олимп-2», где пройдет встреча, сложно назвать «полем».

«Футболисты “Ростова” проведут тренировку на запасном поле», — сообщили журналистам в пресс-службе.

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Новости Еврокубков

Полоз и Джанаев в составе «Ростова» готовятся к матчу с «Манчестер Юнайтед»

Голкипер Сослан Джанаев и нападающий Дмитрий Полоз в составе «Ростова» готовятся к первому матчу 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед», который состоится 9 марта. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер ростовчан Иван Данильянц.
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