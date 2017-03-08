Футболисты «Ростова» проведут тренировку перед матчем ЛЕ с МЮ на запасном поле
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 мар — Р-Спорт, Маргарита Якупова. Футболисты «Ростова» перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы с английским «Манчестер Юнайтед» будут тренироваться на запасном поле, сообщили в пресс-службе ростовского клуба.
Первый матч 1/8 финала Лиги Европы пройдет в четверг 9 марта в
«Футболисты “Ростова” проведут тренировку на запасном поле», — сообщили журналистам в
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