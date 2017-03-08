Футболисты «Ростова» проведут тренировку перед матчем ЛЕ с МЮ на запасном поле

Голкипер Сослан Джанаев и нападающий Дмитрий Полоз в составе «Ростова» готовятся к первому матчу 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед», который состоится 9 марта. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер ростовчан Иван Данильянц.