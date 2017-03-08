Де Лаурентис: Игра «Наполи» в ответном матче 1/8 финала ЛЧ с «Реалом» не разочаровала
МОСКВА, 8 мар —
Р-Спорт. Первый тайм ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» футболисты «Наполи» провели идеально, игроки выкладывались и после перерыва, но «Королевский клуб» подтвердил свой класс, считает президент неаполитанской команды Аурелио Де Лаурентис.
«Наполи» во вторник уступил дома «Реалу» (1:3) и не смог выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов. Все мячи гости забили во втором тайме. По итогам первой игры в Мадриде, в которой «Реал» также победил со счетом 3:1, Де Лаурентис подверг команду жесткой критике, заявив, что только автор гола Лоренцо Инсинье может называться неаполитанцем.
«Несмотря на результат, идентичный с матчем в Мадриде, игра в Неаполе смотрелась совершенно иначе и не разочаровала меня так, как матч в Испании. В первом тайме мы играли просто образцово, команда полностью отдалась игре и во второй половине матча, но «Реал» остается «Реалом», — сказал Де Лаурентис, чьи слова приводит Рейтер.
Некоторые итальянские СМИ после критики Де Лаурентиса поспешили сообщить, что главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри будет отправлен в отставку в конце сезона.
«Никаких конфликтов с Сарри у меня нет. После первого матча (в Мадриде) я просто сказал, что игроки казались немотивированными. Относительно Сарри я всегда говорил, что он является знатоком футбола и очень сильным тренером», — добавил президент клуба.
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