Де Лаурентис: Игра «Наполи» в ответном матче 1/8 финала ЛЧ с «Реалом» не разочаровала

«Наполи» во вторник уступил дома «Реалу» (1:3) и не смог выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов. Все мячи гости забили во втором тайме. По итогам первой игры в Мадриде, в которой «Реал» также победил со счетом 3:1, Де Лаурентис подверг команду жесткой критике, заявив, что только автор гола Лоренцо Инсинье может называться неаполитанцем.

«Несмотря на результат, идентичный с матчем в Мадриде, игра в Неаполе смотрелась совершенно иначе и не разочаровала меня так, как матч в Испании. В первом тайме мы играли просто образцово, команда полностью отдалась игре и во второй половине матча, но «Реал» остается «Реалом», — сказал Де Лаурентис, чьи слова приводит Рейтер.

Некоторые итальянские СМИ после критики Де Лаурентиса поспешили сообщить, что главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри будет отправлен в отставку в конце сезона.

«Никаких конфликтов с Сарри у меня нет. После первого матча (в Мадриде) я просто сказал, что игроки казались немотивированными. Относительно Сарри я всегда говорил, что он является знатоком футбола и очень сильным тренером», — добавил президент клуба.